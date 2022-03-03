В Приморье танкисты отрабатывают переход от обороны к наступлению

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что российские военные проявляют мужество, отвагу и героизм, выполняя задачу по устранению реальной угрозы России, исходившей до недавнего времени с территории Украины.
По его данным потери украинской армии значительные: более 2870 человек погибли, около 3700 получили ранения, 572 попали в плен.
Конашенков подчеркнул, что в спецоперации на востоке Украине не участвуют срочники и курсанты.
Тем временем, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил учения в Авачинском заливе. Накануне отряд из более чем 20 кораблей флота вышел из Петропавловска-Камчатского после пополнения запасов и улучшения гидрометеорологических условий и продолжил проведение учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки в соответствии с утверждённым планом.
Кроме надводных кораблей в учении ТОФ принимают участие подводные лодки, а также самолёты и вертолёты Морской авиации, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.
По замыслу учения корабли ТОФ обнаружили замаскированные береговые артиллерийские и миномётные позиции условного противника на участке побережья, где планировалось высадить морской десант отрядом больших десантных кораблей.
Корабельная ударная группа в составе корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» совершила одновременный манёвр, заняла боевой курс и провела артиллерийские стрельбы по всем позициям условного противника.
После выполнения артиллерийских стрельб экипажи кораблей вышли из условного боя, применив дымовые завесы и комплексы радиоэлектронной борьбы.
Следующие мероприятия боевой подготовки отряд кораблей ТОФ проведёт в Охотском море.
Учения в Приморском крае проводят и танковые подразделения. Военнослужащие отрабатывают выход подразделений в район учебно-боевого применения и переход от обороны к наступлению. При этом наводчики-операторы и командиры танков в сложных метеоусловиях совершенствуют навыки стрельбы из 125-мм модернизированной автоматической пушки по появляющимся и движущимся целям.
Помимо этого, в ходе занятий танковые экипажи выполняют нормативы по подготовке вооружения танков к стрельбе, выбору огневых позиций, разведке целей и наблюдению за полем боя. Стрельбы проводятся как в дневное время суток, так и ночью.