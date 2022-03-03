В Приморье танкисты отрабатывают переход от обороны к наступлению

В Приморье танкисты отрабатывают переход от обороны к наступлению
В Приморье танкисты отрабатывают переход от обороны к наступлению
Вчера, 10:04ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Минобороны РФ сообщили о потерях на Украине. В ходе операции по освобождению ЛНР и ДНР погибли 498 российских военных, получили ранения 1597.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что российские военные проявляют мужество, отвагу и героизм, выполняя задачу по устранению реальной угрозы России, исходившей до недавнего времени с территории Украины.

По его данным потери украинской армии значительные: более 2870 человек погибли, около 3700 получили ранения, 572 попали в плен.

Конашенков подчеркнул, что в спецоперации на востоке Украине не участвуют срочники и курсанты.

Тем временем, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил учения в Авачинском заливе. Накануне отряд из более чем 20 кораблей флота вышел из Петропавловска-Камчатского после пополнения запасов и улучшения гидрометеорологических условий и продолжил проведение учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки в соответствии с утверждённым планом.

Кроме надводных кораблей в учении ТОФ принимают участие подводные лодки, а также самолёты и вертолёты Морской авиации, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.

По замыслу учения корабли ТОФ обнаружили замаскированные береговые артиллерийские и миномётные позиции условного противника на участке побережья, где планировалось высадить морской десант отрядом больших десантных кораблей.

Корабельная ударная группа в составе корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» совершила одновременный манёвр, заняла боевой курс и провела артиллерийские стрельбы по всем позициям условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб экипажи кораблей вышли из условного боя, применив дымовые завесы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Следующие мероприятия боевой подготовки отряд кораблей ТОФ проведёт в Охотском море.

Учения в Приморском крае проводят и танковые подразделения. Военнослужащие отрабатывают выход подразделений в район учебно-боевого применения и переход от обороны к наступлению. При этом наводчики-операторы и командиры танков в сложных метеоусловиях совершенствуют навыки стрельбы из 125-мм модернизированной автоматической пушки по появляющимся и движущимся целям.

Помимо этого, в ходе занятий танковые экипажи выполняют нормативы по подготовке вооружения танков к стрельбе, выбору огневых позиций, разведке целей и наблюдению за полем боя. Стрельбы проводятся как в дневное время суток, так и ночью.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
МинобороныТОФУкраина
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