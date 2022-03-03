В Приморье танкисты отрабатывают переход от обороны к наступлению

Учения в Приморском крае проводят и танковые подразделения. Военнослужащие отрабатывают выход подразделений в район учебно-боевого применения и переход от обороны к наступлению. При этом наводчики-операторы и командиры танков в сложных метеоусловиях совершенствуют навыки стрельбы из 125-мм модернизированной автоматической пушки по появляющимся и движущимся целям.