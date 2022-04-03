Приморский ветеран не удивлен ростом доверия президенту

Руководитель Представительства РОО Союз ветеранов Анголы на Дальнем Востоке полковник Виктор Иванович Янишевский говорит, что наш народ и российский дух невозможно сломить запретами и ограничениями, поэтому он не удивлен результатам опроса.

— Сегодня многие государства мира объявили санкции России из-за событий на Украине, но это нас только сплотило, поэтому результаты исследования закономерны. Я тоже целиком и полностью поддерживаю нашего Верховного главнокомандующего в вопросе защиты нашего государства от националистов и их покровителей, которые пытаются избавиться от России и всего славянского мира, — говорит военный. По его словам, мы должны были поддержать жителей ЛНР и ДНР, которые на протяжении вот уже восьми лет живут в страхе за собственную жизнь и вынуждены в «свободной и мирной» стране бороться за своё существование. Ветеран отмечает, что признание республик усилило доверие людей к российскому президенту, люди увидели в нем своего защитника, они прониклись к человеку, кто в трудную минуту всегда встанет на их защиту. «Мы на стороне президента, который своих в беде не бросает. Так было, так есть, так будет. Русские и украинцы — это один славянский народ. По этой причине мы всегда готовы поддержать наших братьев, как это было не раз, помочь в трудную минуту, прийти на помощь», — подчеркнул Виктор Янишевский. Напомним, уровень доверия россиян Владимиру Путину вырос с 79 до 81%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 21 по 27 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в 80 регионах страны. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% респондентов (плюс 0,4 п. п. за неделю)», — говорится в сообщении ВЦИОМ, который на минувшей неделе сообщал, что уровень доверия россиян президенту вырос за неделю на 1 п. п. и составил 80,6%. До этого показатель одобрения деятельности президента составил 79% (плюс 1,1 п. п. за неделю). Таким образом, показатель доверия продолжает расти. По мнению многих ведущих экспертов-социологов, рост уровня доверия россиян президенту РФ свидетельствует о росте сплоченности российского общества и о понимании необходимости спецоперации на Украине. По мнению политолога и кандидат философских наук Вадима Межуева, которое он высказывал одному из российских изданий, ощущение изоляции России сплотило общество. «Развернутая на Западе компания имеет обратный эффект. Они хотели развалить целостность нашего общества, а получилось так, что россияне стали еще больше уверены в правительстве, президенте и завтрашнем дне», — отметил Межуев.

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