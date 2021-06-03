Проблему точечной застройки во Владивостоке решат с помощью реновации

Развитие Владивостока будет вестись с помощью проектов реновации и комплексной застройки города. Эти программы, по мнению главы приморской столицы Константина Шестакова, также могут решить проблему точечной застройки, однако изменения будут не быстрыми — необходим баланс между интересами жильцов и предпринимателей.

«Мы встречались с застройщиками, которые ведут проекты по комплексной застройке в городе Владивостоке, и постарались сделать акценты на каких-то понятных друг для друга правилах игры. Мы стараемся быть максимально открытыми и предсказуемыми, поэтому хотим сохранить те механизмы, которые считались успешными в команде Олега Владимировича (Гуменюка)», — рассказал Шестаков. Будущее развитие города с помощью проектов комплексной застройки, по словам и. о. главы краевого центра, может быть реализовано на землях Министерства обороны России. «Мы хотели бы объясняя свою позицию, раскрывая проекты, которые могут быть реализованы на тех или иных территориях, найти в лице Минобороны партнёра, который мог бы нам представить земельные участки для комплексного развития Владивостока. Безусловно, нам нужно уходить на север по карте. Нет возможности реализовывать крупные системные проекты здесь, на юге. Но не стоит забывать, что есть любопытные проекты реновации. Мне казалось, что сделать на этом акцент Владивостоку, как городу теперь уже столичному, точно стоит», — отметил градоначальник. На юге города, Шестаков предлагает реализовывать проекты реновации, а комплексная застройка будет вестись совместно с представителями Минобороны. «Это дополнительные земли и реализация крупных инвестиционных проектов, которые предусматривали бы сразу социальную инфраструктуру и адекватное современное благоустройство. Нет других вариантов», — заключил глава Владивостока. Что касается точечной застройки, Шестаков заявил о том, что «это не наш путь». Градоначальник отметил, что в городе необходимо соблюсти баланс между интересами жителей и представителями бизнеса, которые получили землю и начали стройку. «Я хотел бы подчеркнуть, что на сегодняшний день уже у нескольких застройщиков есть земельные участки, получены разрешения на строительства. Безусловно, здесь должен быть соблюдён баланс между интересами жителей, которые живут рядом, и интересами застройщиков. Вопрос законности — это, как минимум, приоритет для команды. Поэтому баланс будем держать, но приоритет на законность всё-таки для нас основной», — сказал Шестаков.

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