Стали известны лидеры рейтингового голосования по благоустройству парков и скверов во Владивостоке

В приморской столице подведи итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Более 31 тысячи жителей проголосовали на платформе 25.gorodsreda.ru за сквер на Русской и парк отдыха имени Лазо.

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года. «Благодарю каждого, кто не остался в стороне и принял участие в голосовании. Только с вашей помощью общественные пространства города меняются, становятся красивее и комфортнее. Городская среда — одно из основных направлений, на котором мы сконцентрируемся в работе», — сказал и. о. главы Владивостока Константин Шестаков. 11 233 человека выбрали благоустройство сквера в районе улицы Русской, 46. Территория используется гражданами, как транзит к остановке общественного транспорта и торговому центру, а также как зона встречи и ожидания. В центре сквера установлена скульптура кита и другие статуи. В 2022 году здесь могут появиться обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур. Второе место в рейтинге занял парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо — за него проголосовали 7 999 жителей города. Парк расположен около железнодорожной станции «Санаторная» на берегу моря и включает как парковую зону, так и пляж. В рамках благоустройства на участке могут быть выполнены работы по устройству тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, обустройство зон отдыха, пляжной инфраструктуры, спортивных площадок, игровых зон. По результатам будущих обсуждений возможно устройство дополнительных площадок. 3 289 человек отдали свои голоса за сквер, расположенный районе остановки общественного транспорта «Некрасовская». Эта территория является транзитной, она хорошо озеленена, однако этому место требуется защита от шума и пыли проезжающих автомобилей. На четвертом месте с 3 070 голосами сквер в районе улицы Калинина, 28-38. Или сквер Первой маёвки — большая зеленая территория между административными зданиями, напротив жилых домов. В сквере расположен памятный знак — камень, посвященный проведению на данной территории Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года. Территория расположена на рельефе, хорошо озеленена, однако часть деревьев требует санации. За сквер «Чайка» в районе улицы Калинина, 20 проголосовали 2 190 человек, за общественную территорию на проспекте 100-летия Владивостока, 58 — 1 985, за сквер на улице Иртышской, 34а — 1 355. «В ходе онлайн-голосования из семи заявленных территорий были определены четыре победителя — эти объекты мы будем благоустраивать в следующем году. Это три сквера и один большой парк — сквер с китёнком на Русской, 46, парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сквер Первой маёвки в районе Калинина, 28-38 и сквер Некрасовский. Очень важно, что на конкурсном голосовании мы не презентовали проекты благоустройства этих территорий, люди выбирали сами пространства, преображение которых они считают нужным и важным. Сейчас мы проведём небольшие подготовительные работы и следующим этапом — ориентировочно, в августе–сентябре — запустим опросники и обсуждения по территориям-победителям. Планируем, чтобы к следующему году были подготовлены концепции и проекты благоустройства этих пространств», — сказал руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев. Стоит отметить, что главная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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