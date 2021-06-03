Во Владивостоке представят новую программу социально-экономического развития города

В совещании приняли участие председатель Думы Владивостока Андрей Брик, председатель общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк и руководители подразделений администрации города.
Константин Шестаков отметил важность системной работы и наличие стратегии в решении проблем жизни приморской столицы.
«В программе должны быть отражены главные цели, понятные жителям, способы их достижения и критерии эффективности. Мы взяли себе срок в полтора месяца. За это время будет проведён необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем мы обсудим с жителями и представим на утверждение в правительство Приморского края. Это будет наше видение того, как должен развиваться город», — сказал глава администрации Владивостока.
Программа включит в себя три направления: развитие человеческого капитала, развитие экономики и благоустройство городских общественных пространств.
Константин Шестаков задал четыре критерия создания новой программы: во-первых, она должна быть открытой — все решения должны приниматься с учётом мнения жителей Владивостока и обсуждаться совместно властями и населением, во-вторых — важна эффективность расходования бюджета, в-третьих — программа развития города должно гармонично сочетаться с его аутентичностью и особенностями, в-четвёртых — комфорт горожан и экологичность всех новых проектов.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил, что депутатский корпус с большим воодушевлением относится к созданию программы по развитию, депутаты готовы участвовать в её разработке с учётом уже существующих муниципальных программ.
Председатель общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк также выразил готовность организовывать обсуждения новой программы с предпринимателями Владивостока.
Предварительно площадкой для таких встреч выбран Центр развития предпринимательства.