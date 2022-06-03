Олег Кожемяко рассказал, когда самые проблемные дороги в Приморье приведут в нормативное состояние

Олег Кожемяко рассказал, когда самые проблемные дороги в Приморье приведут в нормативное состояние
Олег Кожемяко рассказал, когда самые проблемные дороги в Приморье приведут в нормативное состояние
Сегодня, 15:20ОбществоФото: 1MI
Когда ждать улучшения ситуации на тех дорогах, которые вызывают наибольшую критику у жителей края, ответил в ходе недавней «Прямой линии» губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Приморцы обратились к губернатору с просьбой проверить ситуацию с ремонтом трассы Михайловка-Турий Рог. «Там не дороги, а направления, впечатление, будто бомбили», пожаловался водитель.

— Я ездил по этой дороге, знаю ситуацию, — заверил Олег Кожемяко. — На ремонт участка трассы Михайловка — Турий Рог с 6 по 23 км выделены денежные средства, определён подрядчик — ИП Кондратюк. Работы на этой трассе уже ведутся, на следующий год запланирован ремонт ещё ряда грунтовых участков дороги Михайловка-Турий Рог. Мы, конечно же, приведём эту дорогу в нормативное состояние.

Житель Находки интересовался, когда откроют трассу «Владивосток-Находка» — прямую, не через посёлок Заводской.

Как пояснил губернатор, на этой трассе в районе 19 км сейчас делается объезд ветхого моста через железнодорожный переезд.

— Работы ведёт мощная надёжная организация АО «СПЕЦСУ», планируется к сентябрю завершить работы по объезду и приступить к строительству нового моста, — сообщил глава региона. — По старому мосту разрешён проезд транспорта весом до 5 тонн, свыше — приходиться ехать через посёлок Заводской. Придётся немного потерпеть — мы за короткие сроки постараемся построить новый мост, взамен тому, который не соответствует нормативам для проезда большегрузов.

Житель Приморья Александр спрашивает, когда отремонтируют оставшийся участок автодороги под Фокино со стороны Большого Камня.

— Там осталось доделать подъезды к мостам, в самом Фокино намечено сдать мост эти летом, — пояснил губернатор. — Работы на объекте идут активно, там трудятся бригады ООО «Транстроймеханизация». Это достаточно серьёзная компания, её специалисты делали дорогу «Владивосток–Находка–порт Восточный». Можно быть уверенным, что в этом сезоне они эти участки закроют.

Кроме того, как сообщили в краевом минтранспорта, начались работы и на трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Подрядчику — АО «Примавтодор», — предстоит восстановить земляное полотно, профиль кюветов, заменить водопропускную трубу, уложить асфальт. Сейчас в районе села Лазо рабочие занимаются расширением земляного полотна и профилированием.

Работы планируется завершить до 1 сентября.

Ранее Олег Кожемяко озвучил результаты транспортно-дорожной отрасли региона в 2021 году. По его данным, было отремонтировано более 150 км автодорог, построены восемь мостов, только на популярной находкинской трассе — пять. Проведены ремонтные работы более чем на 10 мостах, открыт виадук для пешеходов на «аэропортовской» трассе.

В этом году планируется увеличить ремонт трасс со 150 до 190 километров, в следующем — начать возведение 11 мостов.

Сюжеты:
Приморье
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