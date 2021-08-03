Важно мнение каждого: владивостокцев спросили каким они хотят видеть город

В столице Дальнего Востока администрация города запустила необычный онлайн-опрос из 6 блоков и более 50 вопросов на тему развития Владивостока. Анкета в Интернете была создана по инициативе главы города Константина Шестакова в рамках разработки стратегии пространственного развития Владивостока до 2050 года.

Поучаствовать в анкетировании может каждый горожанин до 15 августа. На сегодня заполнено уже более 3 тысяч анкет. Но для полноценного понимания, каким видят развитие Владивостока в будущем, необходимо собрать как можно больше мнений людей – жителей города и всех, кому дорог Владивосток. Константин Шестаков Фото: vlc.ru По словам мэра города, ни одна концепция, разработанная супер-профессионалами не будет качественной, если в ней не будет учтено мнение жителей города. — Специально для этого разработана онлайн-анкета – очень простая и интересная. Но особо хотел бы обратить внимание на несколько пунктов опросника – это истории людей, связанные с городом, смыслы, образы, теплые воспоминания о каких-то местах и событиях, — сказал Константин Шестаков. Эксперты солидарны с мнением главы города. Они также отмечают, что стратегия не будет полной без мнения людей, ведь сформировать видение и выделить основные показатели и направления развития Владивостока, чтобы сделать город для его жителей, без них самих невозможно. Их указания и советы станут некой целью, к которой будут стремиться городские власти, и под них будут формироваться планы и мероприятия. Помимо этого, важно знать, какие районы Владивостока нуждаются в особом внимании и развитии. В домах какой этажности хотят жить люди, автомобиль – это по-прежнему высшая ценность, или он все же уходит на второй план? Что нужно малому и среднему бизнесу, чтобы чувствовать себя комфортно в городе? Необходимо ли делать упор на велосипедную культуру? И много других вопросов. — Стратегия призвана определить основные перспективы, выделить приоритетные направления для приложения сил и ресурсов, — подчеркнул один из разработчиков онлайн-анкеты, руководитель проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл» Феликс Машков. Ссылку на онлайн-опрос можно найти во всех социальных сетях на странице администрации Владивостока, либо на сайте мэрии - www.vlc.ru, в новости от 30 июля «Каким быть Владивостоку? Продолжается опрос жителей о перспективном развитии города». Напомним, что стратегия пространственного развития – важная часть программы развития города в целом. Такой документ должен отвечать на ключевые вопросы: какой образ Владивостока сложился к сегодняшнему дню, куда идет город в своем развитии и каким бы его хотели видеть жители, каковы принципы использования городской территории. Между тем, специалисты уже провели анализ имеющихся анкет, и нашли в них интересные нюансы. Так, более 65% респондентов положительно оценивают рост туристического потока во Владивостоке. Порядка 41% опрошенных готовы ездить до точки назначения на велосипеде. Но только в хорошую погоду. А 12% сядет на двухколесный транспорт в любую погоду. Не стеснялись горожане заявлять и о недостатках. Так, более 82% респондентов оценили нынешние возможности для перемещения по городу пешком на три балла и ниже. Ситуация с передвижением на велосипеде еще хуже: 87% практически не видят для этого никаких возможностей и оценили развитие велосипедной культуры на один-два балла. При этом жители проявили искреннюю любовь к родному городу: 44% знают основные события истории Владивостока, а 800 человек написали эссе, рассказав лирические, трогательные или забавные истории, связанные с городом, в том числе и личные.

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