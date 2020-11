"Четвертая власть" формирует повестку

Взаимодействие СМИ, власти и общества по-прежнему не теряет своей актуальности

Взаимодействие СМИ, власти и общества по-прежнему не теряет своей актуальности Во всем мире прессу называют "четвертой властью". Ведь журналистика является неотъемлемой частью современного общества. Корреспонденты, репортеры, публицисты, фотожурналисты и другие представители средств массовой информации (СМИ) обеспечивают связи между политическими, общественными и профсоюзными организациями, комментируют события, происходящие в мире, предоставляют информацию, необходимую для определения позиций граждан, в том числе в вопросах, касающихся государства. Ежегодно 8 сентября по всему миру проходят мероприятия, посвященные Международному дню солидарности журналистов. Это профессиональный праздник представителей СМИ. В этот день организовываются конференции и интернациональные съезды, на которых журналисты делятся приобретенным опытом и обсуждают новости, касающиеся их профессии. Но чаще всего журналисты отмечают свой праздник в кругу коллектива. Подробнее о современном медиасообществе - в материале газеты "Золотой Рог". Новые перспективы "старой" профессии С каждым годом медиасфера все более трансформируется, переходя в электронный формат, интернет и на площадки соцсетей. Однако взаимодействие СМИ, власти и общества по-прежнему не теряет своей актуальности. С целью объединения медиасообщества региона и выхода на Федеральный уровень, в декабре 2013 года во Владивостоке было образовано Приморское краевое отделение Союза журналистов России (ПКО СЖР). В начале декабря 2018 года оно отметило свой первый юбилей – пять лет. О сплочении профессионального сообщества журналистов и запланированных на ближайший год инициативах газете "Золотой Рог" рассказал руководитель регионального отделения ПКО СЖР Виктор СУХАНОВ: - За время своей работы мы создали два подразделения Приморского Союза журналистов - уникальную медиаплощадку "Клуб главных редакторов Приморского края", которая объединила руководителей районных и городских СМИ Приморского края, и Дальневосточную гильдию работников пресс-служб. Раз в месяц на одной из территорий стали проходить выездные заседания ПКО СЖР, первое из которых состоялось в Уссурийске. За пять лет работы, мы организовали более 20 встреч в разных муниципальных образованиях Приморского края: Находке, Большом Камне, Артеме, Владивостоке, Спасске-Дальнем, Камень-Рыболове, Арсеньеве. Такой формат сотрудничества позволил объединить районные СМИ Приморского края и оперативно решать их проблемы, в том числе вопросы взаимодействия с властью. Приморское отделение Союза журналистов России проводит серьезную работу по повышению медиаграмотности коллег из региональных СМИ, а также по увеличению коммуникативных навыков с властью и общественностью. Мы проводим обучение, организуем юридические консультации для главных редакторов, а также знакомим коллег с самой свежей информацией в сфере законодательства и изменений на медиарынке. Первое подразделение, созданное под эгидой ПКО СЖР - "Клуб главных редакторов", решает вопросы господдержки муниципальных СМИ, изменений и порядка оформления грантов, взаимодействия органов власти с городскими и районными СМИ, исполнения государственного задания по освещению деятельности органов исполнительной власти Приморского края. Второе подразделение - Дальневосточная Гильдия работников пресс-служб - выполняет не менее важные функции. На сегодняшний день, в него входят представители более чем 50 пресс-служб, PR-подразделений, департаментов по связям с общественностью органов власти, а также силовых структур и предприятий разных форм собственности. Кроме общения между собой и получения новых знаний на выездных заседаниях руководители СМИ имеют возможность встретиться с главами территорий, депутатами, посетить "Восточный порт", "Уссурийский бальзам", СК "Звезда", "Мерси-Трейд", "Восточная верфь", Международный аэропорт "Владивосток", "Далькомхолод", Уссурийский локомотиво-ремонтный завод и другие ведущие предприятия Приморского края. Глобальная федеральная площадка Шестой Дальневосточный МедиаСаммит, который прошел с 13 по 15 июня 2019 года в кампусе ДВФУ на острове Русском, стал очередной эффективной и уже привычной формой диалога власти, СМИ и общественности. Традиционный МедиаФорум - это отдельная и важнейшая строка в деятельности Приморского отделения Союза журналистов России. Организаторами мероприятия выступили администрация Приморского края, Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет. В качестве ключевых тем Форума были обозначены новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. На торжественной церемонии открытия МедиаСаммита выступили губернатор Олег КОЖЕМЯКО, спикер ЗС ПК Александр РОЛИК, член Совета Федерации РФ Светлана ГОРЯЧЕВА, ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ, член центрального штаба ОНФ Светлана КАЛИНИНА, секретарь Союза журналистов России Владимир КАСЮТИН, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА, которая приняла участие и в пленарной дискуссии Форума. "В этом году МедиаСаммит собрал рекордное количество участников – 6,5 тысяч человек, среди которых более 200 экспертов", - рассказал Виктор Суханов, отметив, что из региональной отраслевой конференции МедиаСаммит уже давно стал глобальной Федеральной площадкой, равной которой нет на Дальнем Востоке. "Здесь встречаются представители медиасообщества, власти и бизнеса, что позволяет эффективно решать вопросы взаимодействия в позитивном диалоге", - подчеркнул он. Отметим, что в рамках форума Олег Кожемяко акцентировал внимание присутствующих на обилии разнородной и не всегда объективной информации в различных медиаисточниках, которое создает условия "естественного отбора". Глава региона подчеркнул: в таких условиях, общество рано или поздно выберет только самые правдивые каналы получения информации. Марина Шемилина поддержала губернатора: "Безусловно, предпринимателям также нужно учиться разбираться в достоверности получаемой информации, и МедиаСаммит – это как раз та площадка, на которой это можно и нужно делать". Успешный опыт - в тренде Дальнего Востока На сегодняшний день благодаря работе приморских журналистов успешный опыт Дальневосточного МедиаСаммита активно распространяется и на другие территории. Так, в Еврейской автономной области уже создано отделение СЖР. Это позволило провести Международный медиафорум "Приамурье" в Биробиджане. Кроме того, с помощью грантового фонда "Православная инициатива" в 2018 году был проведен первый Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово", в котором приняло участие более 500 человек. Помимо этого, в 2018 году ПКО СЖР организовал приезд делегации приморских журналистов на Международный медиафорум российских островов "Сахалин-Курилы-2018". Участниками мероприятия стали в том числе представители островных территорий: из Калининградской и Архангельской областей, Республики Крым, а также журналисты из Японии и Республики Корея. Обозначая основные задачи и планы на ближайшее будущее, руководитель Приморского СЖР подчеркнул, что впереди еще много работы. Это и увеличение грантовой поддержки на реализацию проектов, и обеспечение отделения собственным помещением, и повышение статуса и социальной поддержки работников муниципальных СМИ, а также расширение связей с иностранными коллегами из стран АТР. Досье "Золотого Рога": Официально День журналиста был утвержден в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Дата проведения этого международного праздника была выбрана не случайно. Именно 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса ФУЧИКА. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его трагической смерти книга была переведена на 70 языков и стала очень популярной среди читателей. На фото: Выездные заседания "Клуба главных редакторов" интересны прежде всего бизнесу. Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

