На Восточном экономическом форуме бесплатно прививают от гриппа

На Восточном экономическом форуме бесплатно прививают от гриппа

3 сентября 2019, 12:51
Общество
Новая вакцина защищает от четырех штаммов гриппа, тогда как предыдущая защищала от трех

Новая вакцина защищает от четырех штаммов гриппа, тогда как предыдущая защищала от трех

Министерство здравоохранения РФ в «нулевой день» V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке презентовало новую вакцину от гриппа на своем стенде, всех желающих прививают бесплатно. Всего будет использовано 350 вакцин.

На ВЭФ используют четырехвалентную вакцину, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.

Россия по указу президента должна полностью перейти на использование новой вакцины в течение тех лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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