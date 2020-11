Спасительный рецепт

Как решается проблема обеспечения льготных категорий приморцев лекарствами

Как решается проблема обеспечения льготных категорий приморцев лекарствами Жители Приморья, имеющие статус федерального льготника, должны в течение ближайшего времени определиться с набором социальных услуг на 2020 год. У них есть два месяца, чтобы сделать выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. Оно будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Подать заявление можно несколькими способами: через портал государственных и муниципальных услуг "Мои документы", на сайте Пенсионного фонда России или обратившись лично в территориальный орган фонда по месту регистрации или фактического проживания. Каждый четырнадцатый - льготник На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано около 135 тысяч человек, относящихся к категории федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории. Льготником является приблизительно каждый 14-й приморец. Все они имеют право выбора: либо бесплатно получать лекарственные препараты, либо получить компенсацию за них - 860,6 рубля в месяц. Почти 100 тысяч приморцев-льготников по итогам прошлого года выбрали деньги, а значит, лишили себя права получать льготные лекарства. "В Приморье есть проблема с тем, что не все соглашаются на льготу, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Федеральная льгота устроена таким образом, что ты можешь отказаться от лекарственного обеспечения и получать компенсацию в 800 рублей. Отказываясь от лекарств, вы теряете право на их получение в течение целого года. Безусловно, если вам положены препараты на 300 рублей в месяц, то выгода видна. Но если вы через две недели после отказа посещаете врача и узнаете, что вы заболели и теперь лекарства нужны на сумму в пять тысяч рублей, то уже никто не сможет помочь. Льгота не ограничивает стоимость лекарств. Положено препаратов на пять тысяч, хорошо, на тридцать пять, тоже выделят их. А денежная компенсация ограничена. Мы советуем сохранять право на льготное лекарственное обеспечение". Подкинули миллионов Льготных лекарств в Приморье станет больше - из федерального бюджета региону дополнительно направлено 48,5 миллиона рублей на лекарственное обеспечение льготников. Дополнительные ассигнования предусмотрели для оказания государственной социальной помощи гражданам, включенным в федеральный регистр льготников. "Мы сейчас говорим только об амбулаторном лечении, - объясняет Виктор Фисенко. - Есть программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Ряд категорий граждан, в основном инвалиды, имеют право на получение такого рода государственной помощи. Отличие этого года от предыдущих в том, что почти 90 млн рублей губернатор Приморья выделил на вакцинопрофилактику пневмококковой инфекции. Это очень важно, потому что смертность в этот сезон была достаточно высокая. На следующий год мы запустим программу вакцинопрофилактики и надеемся на серьезный позитивный эффект". Для пациентов, оформивших инвалидность, предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде льготного лекарственного обеспечения. Очень важно от этой формы социальной поддержки не отказываться в пользу так называемой монетизации. Есть пациенты (как правило, не нуждающиеся в дорогостоящем лечении), которые от получения льготных лекарственных средств отказываются и получают за это небольшую денежную компенсацию. При этом нарушается страховой принцип работы льготной лекарственной системы, принцип социальной солидарности, когда в условиях всеобщего страхования могут быть перемещены дополнительные средства для тех больных, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Кроме того, в рамках централизованных поставок лекарственных препаратов, осуществляемых Министерством здравоохранения РФ, все пациенты, страдающие ВИЧ/СПИД, туберкулезом, получают бесплатно лекарственные препараты для лечения своего заболевания. Это весьма дорогостоящее лечение, стоимость которого может составлять десятки тысяч рублей ежемесячно. Осуществляется обширная программа по вакцинопрофилактике". Важные цифры По данным профильных некоммерческих организаций, в России живут от 1 до 1,5 миллиона человек с редкими (орфанными) заболеваниями. Точной статистики нет, как нет и точных методов диагностики некоторых заболеваний, их лечения и препаратов. Кроме того, существует список из 12 заболеваний, лечение которых финансируется государством. В список "12 высокозатратных нозологий" входят следующие заболевания: гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз, состояние после трансплантации органов, мукополисахаридоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом I, II и VI типов. Самое распространенное заболевание из списка - муковисцидоз. Ежегодно в России рождается около 650 человек с муковисцидозом. В 2016 году таких больных было зарегистрировано около 3000, а во всем мире - порядка 100 000. При этом заболевании нарушено функционирование белка - переносчика ионов хлора через мембрану клетки - хлорного канала CFTR. Так как этот канал отвечает за нормальную работу эпителия в легких, кишечнике, поджелудочной железе и других органах, его дисфункция приводит к накоплению в этих органах слизи, повышению вероятности инфекций и преждевременной смерти. До последнего времени врачи могли лечить только симптомы муковисцидоза: разжижать слизь, расширять бронхи, снижать воспаление, а также уничтожать бактерии антибиотиками, причем все эти меры почти не продлевали жизнь. За последние годы ученые достигли прогресса: средняя продолжительность жизни больных возросла более чем в два раза. Семь плюс пять "В 2008 году было принято решение вынести 7 нозологий из большой программы льготного отпуска, - рассказал директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор Фисенко. - Дело в том, что на эти семь нозологий расходовалось наибольшее количество ресурсов. Они финансируются на федеральном уровне. Регион собирает заявки, а Минздрав РФ проводит централизованные закупки. Это серьезное подспорье для регионов. В прошлом году к списку добавили еще 5 нозологий. Социальную значимость этого проекта сложно переоценить. Лечение таких заболеваний обходится пациенту в несколько миллионов рублей. В среднем одна упаковка лекарства стоит 100-120 тысяч рублей. Позволить себе это могут немногие. В рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы пациенты обеспечены необходимыми препаратами. Ежегодно целая команда специалистов от Приморья отправляется в Москву на защиту заявок по этим дорогостоящим нозологиям. Это важный процесс. Они летят с документами каждого пациента и представляют все доказательства того, что лечение необходимо. После этого утверждается заявка. Это довольно трудозатратная процедура. Когда я говорю "каждого пациента", то нисколько не преувеличиваю. Все они занесены в федеральный регистр, и каждый отпуск лекарственного препарата фиксируется вплоть до миллиграмма". "Орфанными считаются заболевания, которые встречаются у небольшого количества людей относительно общей численности населения. В каждой стране - разные пропорции. К примеру, в Европе редким принято считать заболевание с распространенностью 1 человек на 2000 населения, в США - если затрагивают не менее 2000 человек, в России - не более 10 человек на 100 000 населения. По данным Европейского союза организаций больных редкими заболеваниями, в мире существует от 6000 до 8000 редких заболеваний, они связаны с нарушением двигательной, психической деятельности или функций органов чувств, для некоторых заболеваний характерны выраженные внешние изменения. Около 80% из них носят наследственный характер - генные или хромосомные мутации, остальные - это редкие формы рака, вирусных или бактериальных инфекций. В 75% случаев болезни диагностируются в раннем детстве, причем 30% пациентов не доживают и до пяти лет. Тем не менее ряд заболеваний, например, болезнь Гентингтона, спинно-мозжечковая атаксия, саркома Капоши и другие обнаруживаются в зрелом возрасте". "Мы незаслуженно мало говорим в СМИ о том, какие колоссальные меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения приняты в нашей стране, - отмечает главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - У нас как-то принято больше критиковать, нежели объективно оценивать имеющиеся достижения, что, на мой взгляд, несправедливо, потому что ни в одной стране мира нет такого объема безвозмездной лекарственной помощи. Судите сами. Когда вы находитесь на лечении в стационаре, вы получаете все необходимые лекарственные средства, в объемах, необходимых для вашего клинического случая, за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. За границей у вас в первую очередь бы поинтересовались размером страховки или наличием личных средств". МНЕНИЕ "В рамках программы "12 ВЗН" пациенты, страдающие редкими, жизнеугрожающими, заболеваниями получают уникальные дорогостоящие препараты, стоимость лечения которыми может составлять сотни тысяч рублей ежемесячно. Подобного проекта нет нигде в мире. В Приморском крае в регистре "12 высокозатратных нозологий" числятся около двух тысяч пациентов, и все они получают бесплатное лечение. Также в Приморском крае за счет краевых программ для лечения социально значимых заболеваний, лекарственные препараты предоставляются пациентам с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, туберкулезом и т.д. Таким образом, наши пациенты получают колоссальный объем лекарственной поддержки", - отметила Екатерина Елисеева. На фото: Льготных лекарств в Приморье станет больше - из федерального бюджета региону дополнительно направлено 48,5 миллиона рублей на лекарственное обеспечение льготников. Фото автора Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

