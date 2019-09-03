"Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

"Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

3 сентября 2019, 17:10
Общество
В преддверии V ВЭФ на набережной ДВФУ развернулась выставка дальневосточных достижений

В преддверии V ВЭФ на набережной ДВФУ развернулась выставка дальневосточных достижений

Побывать на экспозиции можно будет во Владивостоке на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября. До 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех жителей и гостей Владивостока.

Наталья КОМИССАРОВА

Фото автора

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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