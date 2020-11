"Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

В преддверии V ВЭФ на набережной ДВФУ развернулась выставка дальневосточных достижений

В преддверии V ВЭФ на набережной ДВФУ развернулась выставка дальневосточных достижений Побывать на экспозиции можно будет во Владивостоке на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября. До 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех жителей и гостей Владивостока. Наталья КОМИССАРОВА Фото автора Газета "Золотой Рог", Владивосток.

