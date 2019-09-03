В центре Владивостока желающие могут бесплатно заправить свою "Теслу"

Также в рамках мероприятия в режиме телемоста состоялся запуск единого расчетно-информационного центра в г. Уссурийске. Это уже третий ЕРИЦ в Приморье и шестой на Дальнем Востоке. Новый центр, отвечающий всем современным требованиям и стандартам, предоставляет широкий спектр способов оплаты электроснабжения и содержания жилых помещений и будет обслуживать более 70 тыс. жителей Уссурийского городского округа.