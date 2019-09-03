В центре Владивостока желающие могут бесплатно заправить свою "Теслу"

В центре Владивостока желающие могут бесплатно заправить свою "Теслу"

3 сентября 2019, 11:08
Общество
Сеть зарядных станций также захватывает Уссурийск и Артем

Сеть зарядных станций также захватывает Уссурийск и Артем

ПАО «РусГидро» во вторник открыло во Владивостоке первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. 10 станций установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов единых расчетно-информационного центров (ЕРИЦ) «РусГидро» и на традиционных автозаправках. Станции размещены в трех городах Приморья - Владивостоке, Уссурийске и Артеме.

Заправки поддерживают разные порты электромобилей: для японских автомобилей - 50 кВт, для европейских автомобилей - 50 кВт, а также на 22 кВт. В течение первых двух недель зарядка будет бесплатной.

ООО «Энел Икс Рус» («дочка» группы Enel в России – Прим. авт.) осуществила поставку, установку и ввод станций в эксплуатацию, а «РусГидро» занималась их подключением к сети.

В краевом центре электроАЗС расположена у здания единого расчетно-информационного центра «Дальневосточной энергетической компании» по адресу ул. Октябрьская, 8. В церемонии открытия этой станции (на фото) приняли участие председатель правления «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ и врио вице-губернатора Приморья Елена ПАРХОМЕНКО.

Также в рамках мероприятия в режиме телемоста состоялся запуск единого расчетно-информационного центра в г. Уссурийске. Это уже третий ЕРИЦ в Приморье и шестой на Дальнем Востоке. Новый центр, отвечающий всем современным требованиям и стандартам, предоставляет широкий спектр способов оплаты электроснабжения и содержания жилых помещений и будет обслуживать более 70 тыс. жителей Уссурийского городского округа.

Досье газеты «Золотой Рог»: ПАО «РусГидро»- энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. РФ принадлежит 60,6%, вторым крупнейшим акционером является ВТБ с долей 13,3%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора.

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