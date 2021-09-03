Школы, морской путь и влечение на Дальний Восток: о чём говорил Путин на ВЭФе

Школы, морской путь и влечение на Дальний Восток: о чём говорил Путин на ВЭФе

Школы, морской путь и влечение на Дальний Восток: о чём говорил Путин на ВЭФе

Сегодня, 18:41
Общество
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во время выступления на проходящем в Приморье Восточном Экономическом форуме президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений. Его высказывания касались планов по развитию северного морского пути и ремонту школ. Также глава государства рассказал, что именно его раз за разом тянет на Дальний Восток.

По словам президента, в ближайшие годы Северный морской путь должен получить серьёзное развитие - до 2024 года по нему требуется перевезти 80 миллионов тонн груза. Линию перевозок контейнеров на грузовых судах предлагается запустить из Владивостока уже в 2022 году.

Дальний Восток ожидают и другие изменения - за 5 лет планируется отремонтировать 1 000 школ в регионе. В течение этого же времени регион должен пополниться 21 500 учебными местами для школьников. Такие изменения соответствуют общему курсу правительства РФ, которое стремится сделать образование начального и среднего звена максимально комфортным и доступным.

Интерес президента к Дальнему Востока не случаен. Как признался глава государства, особенный дух этого региона побуждает возвращаться сюда снова и снова.

«Дальневосточники — и прежние поколения, и нынешние — это первооткрыватели. Представляете, какая территория по масштабу? И какие надо было проявить личные качества, чтобы добиться поставленных результатов», — заявил Владимир Путин.

Президент также отметил государственную важность Дальнего Востока, развитие которого, по мнению главы государства, открывает перспективы «на столетия вперёд».

Сюжеты:
ВЭФПриморский край
Материалы по теме:
Дальний ВостокВЭФПриморьеПутин
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