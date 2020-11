Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам

В Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах

В Приморье, тем временем, зарплаты медиков и учителей продолжают таять на глазах Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат. До этого практически любое повышение зарплат медикам неизменно влекло за собой серьезное урезание различных выплат. К примеру, известен случай, когда в Приморье в одной из больниц руководство стало лишать премий и доплат работников реанимационного отделения, если в течении месяца здесь… умирал человек. Учитывая специфику отделения, медики фактически лишились всех доплат. «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент. Как отметил президент, от эффективности и качества работы врачей зависит очень многое: продолжительность жизни людней, демография и здоровье нации. Путин также пообещал также провести в октябре заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медработников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже закрепленного в майском указе стандарта. По ее словам, переход на новую систему оплаты труда медработников займет не менее двух лет. Тем временем эксперты предлагают вместо этих «зарплатных огородов» перейти к более открытой и справедливой схеме. Необходимо просто в стране принять единую тарифную секту для всех медиков, работающих в государственных учреждениях. Примерно так было в СССР. То есть, оклад врача в Москве не должен быть больше, чем у врача в приморском селе Сысоевка. А уже помимо этого медикам доплачивались дополнительные региональные надбавки, компенсации и премии. Однако именно защищая особый статус работников здравоохранения столицы, которые получают сегодня в 5-7 раз больше, чем их коллеги «второй категории», федеральные власти наотрез отказываются даже обсуждать эту тему. Точно такая же картина складывается и в образовании. Средняя зарплата педагога в Москве уже превысила 110 тысяч рублей, а в Приморье власти усиленно дорезают нашим педагогам остатки различных доплат. Смешно сказать, но два-три года назад зарплаты педагогов в крае были выше, чем сейчас. А на подходе еще и урезание дальневосточного коэффициента. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

