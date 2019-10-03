Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам

Тем временем эксперты предлагают вместо этих «зарплатных огородов» перейти к более открытой и справедливой схеме. Необходимо просто в стране принять единую тарифную секту для всех медиков, работающих в государственных учреждениях. Примерно так было в СССР. То есть, оклад врача в Москве не должен быть больше, чем у врача в приморском селе Сысоевка. А уже помимо этого медикам доплачивались дополнительные региональные надбавки, компенсации и премии. Однако именно защищая особый статус работников здравоохранения столицы, которые получают сегодня в 5-7 раз больше, чем их коллеги «второй категории», федеральные власти наотрез отказываются даже обсуждать эту тему.