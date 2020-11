Росздравнадзор изымает из оборота популярный препарат от язвы желудка

В России он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

В России решено изъять из оборота популярный лекарственный препарат от язвы желудка «Зантак» из-за присутствия канцерогенной примеси. Соответствующее решение принял Росздравнадзор, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское медицинское агентство (ЕМA) сообщили о выявлении в этом лекарственном средстве примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) в препаратах ранитидина. Специальный же комитет Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) и вовсе приостановил сертификат пригодности на ранитидина гидрохлорид производства индийской компании «Сарака Лабораториз Лимитед». Произведенные в Индии препараты на основе ранитидина уже изъяты из продажи в Литве и большинстве других стран Европейского Союза. Ранитидин в России включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обнаруженный же в основанном на нем лекарствах NDMA отнесен Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством ЕС по исследованию рака к потенциально канцерогенным для человека, отмечает «Российская газета». Теперь все имеющие дело с произведенной «Сарака Лабораториз Лимитед» субстанцией «в кратчайшие сроки должны предоставить в Росздравнадзор информацию о принятых решениях» как о ней самой, так и о выпущенных на ее основе препаратах. Будут также проведены исследования по определению количества примеси NDMA в отобранных ранее образцах препаратов ранитидина, уточнили в ведомстве. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

