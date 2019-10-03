Росздравнадзор изымает из оборота популярный препарат от язвы желудка

Теперь все имеющие дело с произведенной «Сарака Лабораториз Лимитед» субстанцией «в кратчайшие сроки должны предоставить в Росздравнадзор информацию о принятых решениях» как о ней самой, так и о выпущенных на ее основе препаратах.