Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок

Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок

3 октября 2019, 12:55
Общество
Вице-премьер Юрий Трутнев: Вы, может, что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги, вы же не реставратор, вы - мэр

Вице-премьер Юрий Трутнев задал неудобные вопросы мэру Владивостока

Администрация Владивостока тратит выделенные федеральные средства не по назначению - вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ раскритиковал работу мэра Олега ГУМЕНЮКА.

«Вы, может, что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги, вы же не реставратор, вы - мэр. Все это, чтобы люди не сломали ногу. Смотрится, конечно, уникально, но вы реставрируйте и приводите в порядок ямы за свои деньги, <...> ровным покрытием вы должны заниматься за свой счет, а за наш - расширением дорог, изменением возможности движения. Эти деньги были выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивым, чтобы люди могли спокойно передвигаться по нему», - цитирует ТАСС Трутнева в четверг во время осмотра дорожной сети столицы региона.

«Это город номер один по количеству автомобилей на душу населения в стране, и поскольку президент принял решение о переносе сюда столицы Дальнего Востока, мы хотим, чтобы люди могли ездить здесь нормально, а не просто ходить по выровненным бордюрам», - сказал он.

Помимо этого, вице-премьера заинтересовал вопрос, связанный с парковками. Из-за большого количества автомобилей проблема нехватки парковок стоит очень остро в городе. «Можно ведь найти места для парковок, не для одной огромной, а для нескольких маленьких в целях удобства», - заметил Трутнев.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

Stories:
Владивосток
бюджетКуйбышевская железная дорогабюджет недропользованиефедеральный бюджетбюджет РФбюджет 2017российский бюджетдорогиЮрий Трутневзимние дорогижелезная дорогастроительство дорогдорогиДорогипарковкаисполнение бюджетаремонт дорогбюджет Администрация президента РФЕжегодная пресс-конференция президента РФ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы