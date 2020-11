Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок

Вице-премьер Юрий Трутнев: Вы, может, что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги, вы же не реставратор, вы - мэр

Вице-премьер Юрий Трутнев задал неудобные вопросы мэру Владивостока Администрация Владивостока тратит выделенные федеральные средства не по назначению - вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ раскритиковал работу мэра Олега ГУМЕНЮКА. «Вы, может, что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги, вы же не реставратор, вы - мэр. Все это, чтобы люди не сломали ногу. Смотрится, конечно, уникально, но вы реставрируйте и приводите в порядок ямы за свои деньги, <...> ровным покрытием вы должны заниматься за свой счет, а за наш - расширением дорог, изменением возможности движения. Эти деньги были выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивым, чтобы люди могли спокойно передвигаться по нему», - цитирует ТАСС Трутнева в четверг во время осмотра дорожной сети столицы региона. «Это город номер один по количеству автомобилей на душу населения в стране, и поскольку президент принял решение о переносе сюда столицы Дальнего Востока, мы хотим, чтобы люди могли ездить здесь нормально, а не просто ходить по выровненным бордюрам», - сказал он. Помимо этого, вице-премьера заинтересовал вопрос, связанный с парковками. Из-за большого количества автомобилей проблема нехватки парковок стоит очень остро в городе. «Можно ведь найти места для парковок, не для одной огромной, а для нескольких маленьких в целях удобства», - заметил Трутнев. Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

