Столица ДФО: Ужасные дороги и отсутствие парковок

«Вы, может, что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги, вы же не реставратор, вы - мэр. Все это, чтобы люди не сломали ногу. Смотрится, конечно, уникально, но вы реставрируйте и приводите в порядок ямы за свои деньги, <...> ровным покрытием вы должны заниматься за свой счет, а за наш - расширением дорог, изменением возможности движения. Эти деньги были выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивым, чтобы люди могли спокойно передвигаться по нему», - цитирует ТАСС Трутнева в четверг во время осмотра дорожной сети столицы региона.