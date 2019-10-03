Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок

В управлении дорог и благоустройства городской администрации, поясняя постановление, сообщили также о том, что нормативно-правовой акт издан в целях уведомления жителей и гостей Владивостока об изменении в организации дорожного движения. Сейчас специалистами прорабатываются вопросы установки соответствующих дорожных знаков и организации места для временного «отстойника» грузовых автомобилей. Планируется, что он будет создан в районе улицы Дальней, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.