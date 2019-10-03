Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок

Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок

3 октября 2019, 13:38
Общество
Соответствующее постановление подписано в администрации города Владивостока

Соответствующее постановление подписано в администрации города Владивостока

Согласно ему в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов будет ограничен въезд в город грузовым автомобилям с прицепом. Ограничение вступит в силу после проведения мероприятий по проектированию схемы организации дорожного движени и выставлению соответствующих технических средств организации дорожного движения.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации, поясняя постановление, сообщили также о том, что нормативно-правовой акт издан в целях уведомления жителей и гостей Владивостока об изменении в организации дорожного движения. Сейчас специалистами прорабатываются вопросы установки соответствующих дорожных знаков и организации места для временного «отстойника» грузовых автомобилей. Планируется, что он будет создан в районе улицы Дальней, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.

«Вопрос запрета большегрузов в часы пик давно назрел для нашего города. Очень часто длинномеры создают большие неудобства участникам дорожного движения, особенно утром и вечером. Наиболее проблематичны для города в это время дорожно-транспортные происшествие с большегрузами. В таких случаях буквально за несколько минут весь город сковывают пробки», - сказали специалисты.

Отметим, что ограничения движения грузовых автомобилей будут действовать на следующих участках автомобильных дорог:

- на съездах с автомобильной дороги п. Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл на улицы Маковского, Адмирала Горшкова, Проселочную, Космонавтов, Борисенко, Можайскую, Катерную;

- от улицы Маковского до заезда на дорогу п. Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл;

- на улице Фадеева (от дома № 51в).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
Дороги ВладивостокаПриморье
Куйбышевская железная дорогаВладивостокдорогиВладивосток СПГВладивосток-СПГзимние дорогиЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСахалин-Хабаровск-Владивостокжелезная дорогастроительство дорогдорогиДорогиремонт дорог
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы