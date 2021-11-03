Без тепла во Владивостоке остаются более 50 жилых домов

На данный момент в краевом центре к теплу подключено свыше трех тысяч домов или 98% жилого фонда. В 56 домах батареи холодные, в 51 из них отопления нет по причине аварийных порывов на сетях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ещё по четырем многоэтажкам есть проблемы во внутридомовых коммуникациях, по одному дому причины отсутствия тепла выясняются. Тепла в данный момент нет по следующим адресам: Ильичева, 14, 16, 18г; Гамарника, 16; Русская, 68/1, 27, 29, 17а; Днепровская, 30; Давыдова, 18; Енисейская, 20; Иртышская, 26; Ильичева 21, 23; Постышева 33а; Уральская, 8; Колесника, 4; Енисейская, 17; Военное Шоссе 5, 5а; Кирова 5, 7, 9; Светланская, 3; Адмирала Фокина, 4; Комсомольская, 7; Мельниковская 101, 103; Прапорщика Комарова, 9, 13; Алеутская, 23а, 51; Черемуховая, 4а; Зои Космодемьянской, 13; Окатовая, 1а; Интернациональная, 51; Фастовская, 2; Калинина, 39, 41; Фадеева, 4; Семёновская, 32, 21; Светланская, 37; Уборевича, 6, 10А, 10Б; 2-я Поселковая, 34; Пограничная, 6; Лазо, 16, 20; Станюковича, 57/2; Авроровская, 30; Красного знамени, 34; Басаргина, 15; Верхнепортовая, 78; Партизанский проспект, 52. Специалисты напоминают: если вашего дома нет в списке, а тепла нет, то нужно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333. Информация будет передана сетевикам и в управляющую компанию, а они, в свою очередь, выйдут на место, найдут причину и восстановят подачу. — Для тепловиков сейчас самый сложный период, — говорит начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачёв. — В круглосуточном режиме устраняют возникающие аварии. На ремонтно-восстановительных работах задействовано 11 бригад и около 20 единиц техники. Стараемся, чтобы все дома были с теплом. Но сети настолько изношены, что порой рассыпаются в руках. Несмотря на ремонт, который мы провели летом, в городе остаётся много проблемных участков. Как уже сообщалось, по информации директора МУПВ «ВПЭС» Олега Титова, изношенность сетей во Владивостоке достигает 90%. Особенно тяжелая ситуация в Первомайском районе, где за летнюю ремонтную кампанию переложено свыше семи километров сетей на самых болевых точках — улицах Сахалинской, Борисенко и Черемуховой. Всего во Владивостоке с начала отопительного сезона, то есть с 21 октября, на сетях выявлено 116 порывов, устранено — 105. На данный момент на сетях ВПЭС более 50 повреждений.

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