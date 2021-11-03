Где во Владивостоке залатают ямы на дорогах, а где расширят проезжую часть

Где во Владивостоке залатают ямы на дорогах, а где расширят проезжую часть
Где во Владивостоке залатают ямы на дорогах, а где расширят проезжую часть
Сегодня, 16:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сейчас активно ведутся работы на Нейбута, Калинина, Спортивной (в районе дома № 5) и на повороте на улицу Ватутина.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что на этих улицах проводится восстановительный ремонт поврежденных участков. Специализированные подрядные организации готовят «дорожные карты», снимая старый повреждённый асфальт, и укладывают новое покрытие.

Кроме того, расширяют до трёх полос участок трассы на улице Некрасовской в районе виадука — по направлению выезда из города. Здесь укрепляют откос — возводят небольшую подпорную стену. Работы по расширению участка рядом с АЗС уже подходят к концу. Одновременно кипят работы и на втором участке, рядом с автопарковкой, где для изменения геометрии дороги переносят тротуар. После того, как работы завершатся, специалисты приступят к реконструкции на противоположной стороне дороги, рядом с магазином «DNS».

После этого дорожники займутся переносом лееров, что может создать временные неудобства для автомобилистов. Дорожники уверяют, что постараются максимально быстро закончить эти работы.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и по возможности пользоваться альтернативными проездами.

Сюжеты:
Приморье
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