На острове Русский начинается большая застройка

Администрации Приморья и Владивостока будут каждые полгода представлять отчеты о ходе реализации плана реализации концепции развития острова Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил Концепцию развития острова Русский во Владивостоке. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. Концепцией определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объёма заявленных частных инвестиций. Концепция будет реализовываться в 2017–2027 годах в два этапа. На первом этапе (2017-2022 гг.) планируется создать на острове территорию опережающего развития (ТОР), построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру. Планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр. На втором этапе (2023-2027 гг.) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Документ внесен Минвостокразвития РФ, которому необходимо ежегодно представлять в правительство доклад о ходе реализации плана. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, которые участвуют в реализации плана, а также администрации Приморского края и администрации Владивостока необходимо каждые полгода представлять в Минвостокразвития РФ отчет о ходе реализации плана. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

