На острове Русский начинается большая застройка

На втором этапе (2023-2027 гг.) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.