Больше всего денег для счастья нужно в Москве и Владивостоке

У жителей разных регионов очень сильно отличаются представления о количестве денег, необходимых для беззаботной и комфортной жизни, выяснил сервис по поиску работы Superjob. Его аналитический центр поинтересовался у россиян, какой доход нужно иметь ежемесячно, чтобы быть счастливым.

Опрос проводился в 559 населённых пунктах по всей стране, с 1 по 29 ноября, в нём приняли участие 2500 респондентов старше 18 лет. Исследования показали, что среднестатистическому жителю РФ для счастья сегодня нужно 178 тыс. руб. в месяц. Мужчинам денег нужно больше, чем женщинам почти на треть: 203 и 155 тыс. руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян (126 тыс. руб. в месяц). Те, кто зарабатывает до 30 тыс. руб. в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. руб. Россияне с доходом от 80 тыс. руб. — в 228 тыс. руб. И именно в такую сумму оценили стоимость своего ежемесячного счастья москвичи. На втором месте — Владивосток (204 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тыс. руб.). В топ-5 также Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб.). Самые скромные ожидания — у оренбуржцев, для счастья им нужно в среднем 138 тыс. руб. в месяц.

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