Приморье заняло высшую позицию в рейтинге «Регион НКО» по ДФО

Приморье заняло высшую позицию в рейтинге «Регион НКО» по ДФО

Приморье заняло высшую позицию в рейтинге «Регион НКО» по ДФО

Сегодня, 17:30
Общество
Фото: Общественная палата Приморского края
Приморье вошло в топ-20 регионального рейтинга третьего сектора «Регион НКО». В общероссийском зачете край занял 18 ступеньку и обогнал все регионы ДФО.

С прошлого года Приморье улучшило свои позиции на два пункта. В исследовании участвовали все 85 субъектов РФ. Информацию черпали из 15 источников, в том числе среди данных Минюста, Минэкономразвития России, Росстата и Фонда президентских грантов.

В первый раз рейтинг составили еще в 2020 году на итоговом форуме «Сообщество». Награждение победителей жтого года состоялось 4 декабря.

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что рейтинг является инструментом, который стимулирует некоммерческий сектор каждого региона, органы власти, региональные общественные палаты, экспертное сообщество к тому, чтобы развивать некоммерческий сектор. То есть постоянно придумывать новые мотиваторы, стимулы и возможности для совершенствования.

По показателю экономической значимости СО НКО для региона Приморье заняло 16-е место, по уровню поддержки СО НКО регионом — 14-е, по значимости ресурсных центров поддержки НКО — 10-е.

Согласно рейтингу, Общественная палата Приморского края — реальная институциональная площадка развития третьего сектора. По этому показателю Приморье заняло 12-е место.

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