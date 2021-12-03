Приморье заняло высшую позицию в рейтинге «Регион НКО» по ДФО

С прошлого года Приморье улучшило свои позиции на два пункта. В исследовании участвовали все 85 субъектов РФ. Информацию черпали из 15 источников, в том числе среди данных Минюста, Минэкономразвития России, Росстата и Фонда президентских грантов.
В первый раз рейтинг составили еще в 2020 году на итоговом форуме «Сообщество». Награждение победителей жтого года состоялось 4 декабря.
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что рейтинг является инструментом, который стимулирует некоммерческий сектор каждого региона, органы власти, региональные общественные палаты, экспертное сообщество к тому, чтобы развивать некоммерческий сектор. То есть постоянно придумывать новые мотиваторы, стимулы и возможности для совершенствования.
По показателю экономической значимости СО НКО для региона Приморье заняло 16-е место, по уровню поддержки СО НКО регионом — 14-е, по значимости ресурсных центров поддержки НКО — 10-е.
Согласно рейтингу, Общественная палата Приморского края — реальная институциональная площадка развития третьего сектора. По этому показателю Приморье заняло 12-е место.