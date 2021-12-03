Тихоокеанский флот впервые разместил ракеты «Бастион» на острове Матуа

Тихоокеанский флот впервые разместил ракеты «Бастион» на острове Матуа
Тихоокеанский флот впервые разместил ракеты «Бастион» на острове Матуа
Сегодня, 12:05ОбществоФото: Пресс-служба Восточного военного округа
С этого таинственного острова в центральной части Курильской гряды расчёты берегового ракетного комплекса будут круглосуточно наблюдать за прилегающей акваторией и проливными зонами, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее военные здесь обустроили автономный городок. Возведённые благоустроенные помещения предназначены для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания военнослужащих. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтированы технические посты, хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

Ранее техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Остров Матуа небольшой: 11 на 6,5 километров. Большую часть острова занимает действующий вулкан Фуё (пик Сарычева) высотой 1485 м, постоянно дымящийся и временами выбрасывающий потоки лавы. Значительных рек и озёр нет, растительность небогата. Однако в годы Второй мировой войны остров имел стратегическое значение для Японии — на нём была расположена одна из крупнейших военно-морских баз страны. В 1945 году остров отошёл СССР. С тех времён неплохо сохранилась военная инфраструктура острова — система мощных ДОТов, оборудованные вдоль береговой линии огневые точки, мощёные камнем дороги. Остров до сих пор хранит много тайн, исследователи считают, что часть инфраструктуры скрыта под землёй.

Сюжеты:
Приморье
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