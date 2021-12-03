Во Владивостоке закрывают детсады и проверяют торговые центры

Заболеваемость COVID-19 в регионе не снижается. За минувшие сутки число выявленных больных коронавирусом в краевом центре составило 263 человека, всего с начала пандемии — 50 741. По состоянию на пятницу, 3 декабря, COVID-19 опасной инфекцией заразились всего 89 396 приморцев, в том числе 460 — за последние сутки. Не справились с COVID-19 ещё четыре человека, с начала эпидемии — 1 416, сообщили в правительстве края.
Специалисты подчеркивают, что исправить негативную тенденцию помогут только коллективный иммунитет, достижимый с помощью вакцинации, и строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических правил.
В минувший четверг, 2 декабря, в городе работало 10 административных комиссий в количестве 30 человек. Специалисты проверили: 199 транспортных средств (из них 91 такси, 108 единиц пассажирского транспорта), 86 объектов торговли и питания, два торговых центра и кинотеатра, три гостиницы.
За нарушение масочного режима полицейские составили 20 административных протоколов. По информации пресс-службы мэрии, не прошли проверку семь единиц транспорта и 13 предприятий торговли и общепита.
Нарушение норм и правил грозит штрафными санкциями: для граждан — от 1 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 25 тысяч рублей, юридических лиц — от 80 тысяч рублей.