Приморский край уходит на «удалёнку»?

Об этом было заявлено на оперативном штабе в пятницу, 4 февраля. Главный санитарный врач края Татьяна Детковская подчеркнула, что в связи с ростом заболевания коронавирусом в регионе усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия.
— Запрещено проведение любых мероприятий, предполагающие скопления детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в образовательных организациях. Следует приостановить учебный процесс, если заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом по учреждению составляет 20%. Временно приостановить реализацию программ дополнительного образования в очном формате. Компаниям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников, — обозначила руководитель территориального управления Роспотребнадзора.
Региональные власти призвали глав муниципальных образования незамедлительно, издать соответствующие акты, чтобы максимально снизить заболевание новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, в школах Владивостока учеников среднего звена — 5-8 классов — переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. На неделю раньше (с 7, а не 14 февраля) уходят на недельные каникулы первоклассники.
За минувшие сутки в Приморье выявили 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, почти на четверть больше, чем день назад.