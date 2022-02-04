Приморский край уходит на «удалёнку»?

Приморский край уходит на «удалёнку»?
Приморский край уходит на «удалёнку»?
Сегодня, 15:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье из-за ухудшения эпидобстановки Роспотребнадзор рекомендует приостановить работу школ и перевести сотрудников предприятий на дистанционный формат работы.

Об этом было заявлено на оперативном штабе в пятницу, 4 февраля. Главный санитарный врач края Татьяна Детковская подчеркнула, что в связи с ростом заболевания коронавирусом в регионе усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия.

— Запрещено проведение любых мероприятий, предполагающие скопления детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в образовательных организациях. Следует приостановить учебный процесс, если заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом по учреждению составляет 20%. Временно приостановить реализацию программ дополнительного образования в очном формате. Компаниям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников, — обозначила руководитель территориального управления Роспотребнадзора.

Региональные власти призвали глав муниципальных образования незамедлительно, издать соответствующие акты, чтобы максимально снизить заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в школах Владивостока учеников среднего звена — 5-8 классов — переводят на дистанционное обучение с 7 по 20 февраля. На неделю раньше (с 7, а не 14 февраля) уходят на недельные каникулы первоклассники.

За минувшие сутки в Приморье выявили 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, почти на четверть больше, чем день назад.

Сюжеты:
Приморье
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