Проекту теплоснабжения нового микрорайона в Приморье дали добро

Первый и самый крупный резидент ТОР — верфь крупнотоннажного судостроения «Звезда». Для проживания работников предприятия здесь строят несколько жилых микрорайонов. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены прокладка трассы тепловой сети и сооружение центрального теплового пункта для теплоснабжения микрорайона «Нагорный», который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.