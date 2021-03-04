Проекту теплоснабжения нового микрорайона в Приморье дали добро

Проекту теплоснабжения нового микрорайона в Приморье дали добро

Сегодня, 11:15ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Микрорайон строится для работников завода "Звезда"
Микрорайон планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на теплоснабжение микрорайона «Нагорный», предназначенного для проживания работников судостроительного комплекса «Звезда». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Напомним, территория опережающего развития «Большой Камень» — часть Приморского края, где установлен особый правовой режим, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и развития социально-экономической сферы ускоренными темпами.

Первый и самый крупный резидент ТОР — верфь крупнотоннажного судостроения «Звезда». Для проживания работников предприятия здесь строят несколько жилых микрорайонов. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены прокладка трассы тепловой сети и сооружение центрального теплового пункта для теплоснабжения микрорайона «Нагорный», который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Протяженность проектируемой теплотрассы составляет 984,0 м. Территорию центрального теплового пункта благоустроят: здесь выполнят ограждение участка, устроят освещение, проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы.

Проектная документация разработана АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота». Застройщик — АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Ранее, в июне 2020 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство жилых домов еще одного микрорайона судостроителей — микрорайона «Парковый».

Сюжеты:
Приморье
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