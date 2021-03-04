В Приморье забраковали 12 источников питьевой воды

Результаты лабораторных исследований показали, что эти пробы не соответствуют нормативам по 19 показателям.
В частности, в одной пробе питьевой воды установлено несоответствие по показателю перманганатная окисляемость. В другой выявлены несоответствия по показателям: вкус и привкус, цветность, запах (при 20°С), марганец, железо общее.
Кроме того, в семи пробах питьевой воды обнаружено несоответствие по показателю мутность. В трех пробах питьевой воды установлено несоответствие по показателям: цветность и мутность.
Сотрудники лаборатории отмечают, что неблагополучные пробы воды взяты не из централизованного водоснабжения (частные скважины). По мнению специалистов, качество воды из глубоких скважин (не менее 50-70 метров) зачастую соответствует нормам. Вода же из колодцев и неглубоких скважин нередко вызывает замечания.
В ведомстве напоминают, что лаборатория проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды; сточные воды, морскую воду в зоне купания, в черте населенных мест и в районах, где ведется рыбодобыча.