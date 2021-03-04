В Приморье забраковали 12 источников питьевой воды

В Приморье забраковали 12 источников питьевой воды

Сегодня, 15:58ОбществоФото: Медиахолдинг1MiИсследования показали, что пробы воды не соответствуют нормативам
Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора в феврале 2021 года провела исследования 183 проб воды в регионе. Специалисты выявили 12 проб, несоответствующих установленным требованиям.

Результаты лабораторных исследований показали, что эти пробы не соответствуют нормативам по 19 показателям.

В частности, в одной пробе питьевой воды установлено несоответствие по показателю перманганатная окисляемость. В другой выявлены несоответствия по показателям: вкус и привкус, цветность, запах (при 20°С), марганец, железо общее.

Кроме того, в семи пробах питьевой воды обнаружено несоответствие по показателю мутность. В трех пробах питьевой воды установлено несоответствие по показателям: цветность и мутность.

Сотрудники лаборатории отмечают, что неблагополучные пробы воды взяты не из централизованного водоснабжения (частные скважины). По мнению специалистов, качество воды из глубоких скважин (не менее 50-70 метров) зачастую соответствует нормам. Вода же из колодцев и неглубоких скважин нередко вызывает замечания.

В ведомстве напоминают, что лаборатория проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды; сточные воды, морскую воду в зоне купания, в черте населенных мест и в районах, где ведется рыбодобыча.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
здоровьеводоснабжение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы