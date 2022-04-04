Напомним, с 11 марта YouTube начал блокировать российские каналы, которые, по мнению хостинга, финансируются государством. Под блокировку попали как новостные, так и развлекательные каналы. Среди них НТВ, РБК, ТНТ «Известия», РЕН ТВ, «Спас», «Культура» и многие другие. Видеохостинг также приостановил монетизацию на своей платформе в России, из-за чего российские блогеры не получают финансирования за свою деятельность.
Вместе с тем, на YouTube растёт количество русофобского и фейкового контента, призывов к свержению власти и иных деструктивных материалов.
Эксперты сходятся во мнении, что в сложившейся геополитической ситуации YouTube нацелен на дестабилизацию российского общества. Андрей Цыганов, руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре, отмечает — западные площадки не действуют сами по себе и не являются независимыми.
— Это, на самом деле, средство информационного поражения коллективного запада, где алгоритмы продвижения полностью подчиняются вполне конкретным задачам. Причем это касается и вполне мирных, на первый взгляд, проектов и площадок. У нас Роскомнадзор, к сожалению, не имеет технической возможности блокировать конкретные аккаунты, конкретные группы в любых социальных сетях. Он может заблокировать только целиком сайт или социальную сеть. И, если она ведёт себя как оружие стратегического противника, то соответственно с ним надо поступать по законам военного времени, — говорит Андрей Цыганов.
Схожее мнение высказывает и приморский политолог Виктор Бурлаков.
— Всё просто — это информационная война. Если запад может — а он может — влиять на контент, то он будет его ограничивать. Уже сейчас мы видим, что на YouTube один за другим блокируются российские каналы. Для россиян отключена монетизация — чтобы не платить российским блогерам, — говорит Виктор Бурлаков.
Однако, подчеркивает приморский политолог, YouTube не может и не будет полностью блокировать российский контент на своей платформе. Наиболее вероятный прогноз: Россия сама заблокирует YouTube для граждан страны. Но российские пользователи до последнего будут обходить блокировки и использовать уже привычную западную платформу.
— Альтернатива должна быть сопоставима. Наши платформы и хостинги, давайте признаем, не тянут. К тому же, это дело привычки. Россияне до последнего будут пользоваться именно YouTube, обходя все блокировки — отмечает Виктор Бурлаков.
Всего с начала специальной операции на Украине Лига безопасного интернета зафиксировала более 3,4 млн недостоверных сообщений в сети, а Роскомнадзор удалил более 45 тысяч фейков и заблокировал более 8 700 интернет-ресурсов.