— Это, на самом деле, средство информационного поражения коллективного запада, где алгоритмы продвижения полностью подчиняются вполне конкретным задачам. Причем это касается и вполне мирных, на первый взгляд, проектов и площадок. У нас Роскомнадзор, к сожалению, не имеет технической возможности блокировать конкретные аккаунты, конкретные группы в любых социальных сетях. Он может заблокировать только целиком сайт или социальную сеть. И, если она ведёт себя как оружие стратегического противника, то соответственно с ним надо поступать по законам военного времени, — говорит Андрей Цыганов.