Приморцы любят сельдь, но придётся есть минтай

Российские покупатели определились со списком популярных видов рыбы и морепродуктов. По данным объёмов продаж в магазинах аналитики Рыбного союза изучили, какие продукты из моря вошли в ТОП-5 самых раскупаемых в 2021 году.

Возглавила список сельдь, на долю которой пришлось 17% продаж. За прошлый год жители РФ съели свыше 267 тыс. тонн готовой к употреблению сельди — солёной, копчёной или в виде консервов. На втором мете — продукт глубокой переработки — крабовые палочки, занявшие свыше 10% продаж. За год было реализовано через розничную сеть более 180 тыс. тонн продукта из минтаевого сурими, а проще — фарша из этой рыбы. Тройку популярных морепродуктов замыкают креветки. В прошлом году их продажи превысили 117 тыс. тонн. Покупали и в замороженном виде, и в составе пресервов. Кстати, по информации Рыбного союза почти 70% креветок в российских магазинах — это завезённый из-за рубежа продукт, что странно воспринимается жителями Приморского края, особенно владивостокцами. Как известно, в главном городе ДФО культпоход на набережную Спортивной гавани у многих совмещался с покупкой там же и поеданием медведки… Но, напомним, мы говорим о всероссийских данных. На четвёртом месте - скумбрия. Продажи этой рыбы в 2021 году превысили 102 тыс. тонн. Сейчас примерно 60% скумбрии на прилавках — импортного происхождения. Это не из-за недостатка её в российских водах, а связано с особенностями логистики. Хотя, по итогам нынешнего года, скорее всего, импортные продукты уступят места на магазинных полках отечественным, невзирая на логистику. На последнем месте в списке, но не во вкусовых пристрастиях россиян — самый массовый объект промысла в Дальневосточных водах — минтай. Поскольку в нынешних обстоятельствах экспорт этой рыбы сокращается, а добыча с лихвой покрывает потребности национального рынка, то аналитики не исключают: минтая станет всё больше в меню наших соотечественников. Возможно, четверг будет уже не рыбным днём, а минтаевым.

Материалы по теме: Селедка хорошо пошла

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter