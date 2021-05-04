А не послать ли нам гонца?

Идя по Ханкайской долине, солдаты выбрались к китайской фанзе, где их смогли принять на постой, сориентировали по дороге на другие фанзы. А уже по притоку от Уссури через Сунгачи шла почта по водным артериям, таким образом военные добрались до Николаевска. Впоследствии Евгений Степанович Бурачек как первый глава поста Владивосток постановил закрепить этот маршрут. Так в Приморье сложилась своеобразная система, где функцию ямских станций у нас играли китайские фанзы. Именно Евгений Бурачек первым написал прошение об оформлении почтового сообщения между Владивостоком и Хабаровкой (ныне Хабаровск). И уже через два с половиной года оно было разрешено официально. Хотя о строгой периодичности такой связи можно было говорить тогда лишь условно: зимой корреспонденция приходила раз в месяц, летом - два раза в месяц. В межсезонье и того больше, начиналось великое почтостояние: распутица не давала передвигаться даже верхом. В это время дорога до Суйфунского поста (Раздольного) занимала 14 дней в обе стороны.