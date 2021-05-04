Красивые и опасные

«Слабый пол» — сильная профессия
Редакция «Золотого Рога» решила посмотреть, в каких условиях работает прекрасная половина приморской полиции. О своей работе согласилась рассказать следователь следственного отдела МВД России по городу Артему, майор юстиции Елена Бугренкова.
Работа следователя, по мнению сотрудника полиции, не похожа на другие, по той простой причине, что представители этой профессии влияют на судьбы людей и не могут позволить чувствам главенствовать над разумом. Кроме того следователю приходится опираться исключительно на факты. Ни один сотрудник правоохранительных органов не может сделать что-то, что не опирается на законы или регламенты.
«Работа следователя требует такой скрупулезности и настойчивости, что не всякому мужчине под силу. К тому же, здесь важна кропотливость и усидчивость: большая часть рабочего времени проходит в кабинете за составлением процессуальных документов», — говорит Елена Бугренкова.
Майор полиции отмечает, что ей наравне с другими сотрудниками приходится выполнять все задачи, которые перед ними ставит руководство — следственные эксперименты, очные ставки и допросы. Работает Елена Бугренкова в небольшом кабинете в здании следственного отдела МВД России по городу Артему. Коллеги к майору Бугренковой относятся доброжелательно и часто обращаются к ней за профессиональным советом.
Елена Бугренкова далеко не первый сотрудник силовых структур — женщина. В Приморье есть еще одна обаятельная представительница силового ведомства, Аврора Римская, возглавляющая пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю. Уже много лет Аврора Викторовна задает тренд на «женщин-силовиков» и вдохновляет девушек на первые шаги в сложных профессиях, связанных с охраной правопорядка. В интервью одному из краевых изданий Аврора Римская высказывала похожую на мнение Бугренковой точку зрения о профессии:
«Я больше всего люблю свою профессию за возможность помогать людям, быть нужной, видеть плоды своего труда и эмоциональную отдачу», — сказала пресс-секретарь СК по Приморскому краю.
Майору Бугренкой, в отличие от Авроры Римской, мало приходится общаться с журналистами, она много времени проводит с преступниками. За годы работы она научилась с первого взгляда «вычислять людей» и определять, искренен ли человек, или он что-то скрывает. Это качество, как и множество других, к примеру, смелость, находчивость и доброжелательность, необходимо для работы следователя и вырабатывается с годами рабочей практики.
В полиции большое количество женщин занимается явно не женским делом и расследует самые настоящие преступления. Журналисты издания решили выяснить, как девушки пришли к этому выбору и что они думают о том, что в полиции нет места «слабому полу».
Майор Бугренкова: чувства не должны влиять на работу
Яркий пример женщины в погонах — майор юстиции, следователь следственного отдела МВД России по городу Артему Елена Бугренкова. С преступниками она работает уже более пяти лет.
Получив образование переводчика, Елена поступила на службу в миграционный контроль аэропорта Владивосток и начала работать с иностранными гражданами. Здесь ей пригодилось владение иностранными языками — китайским и английским. В декабре 2016 года, после реорганизации миграционного отдела, она перешла на службу в следственное подразделение отдела полиции Артема.
Чтобы начать работать по новому направлению Елена окончила юридический институт по специальности «Юриспруденция». С 2016 года она расследует уголовные дела. Её работа — очные ставки, допросы, следственные эксперименты.
«Работа следователя требует такой скрупулезности и настойчивости, что не всякому мужчине под силу. К тому же здесь важна кропотливость и усидчивость: большая часть рабочего времени проходит в кабинете за составлением процессуальных документов», — говорит Елена Бугренкова.
Через руки майора юстиции проходит большое количество дел, связанных с кражами, грабежами, разбоями и мошенничеством. Следователь скрупулезно выясняет подробности совершения правонарушений и докапывается до сути вопроса. Сама она говорит, что чувства на работу влиять не должны. Говоря о последних расследованных ею делах, Елена вспомнила старика, которого ей действительно стало жалко.
«Недавно мною было окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования. 60-летний фигурант дела по подложным документам взял потребительский кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей, хотя изначально денежные средства возвращать не собирался. Мужчина нигде не работал, употреблял алкогольные напитки. В какой-то момент проскользнула жалость к нему», — рассказывает Елена Бугренкова.
Семья с пониманием относится к маминой профессии: дома Елену встречает любящий супруг и трое замечательных детей. Старший сын Артур — студент исследовательского ядерного университета МИФИ, средний сын Владимир — школьник, а младший сын Данила — детсадовец.
Старший участковый Куленкова: семья — мой надежный тыл
В одном отделе полиции с майором Буренковой служит Екатерина Куленкова, старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Артему, майор полиции.
В полицию она пришла после окончанию ДВГТУ по специальности «Юриспруденция». До перевода в Артем по семейным обстоятельствам девушка 14 лет отработала следователем в полицейском отделе Первомайского района.
Обязанности участкового Екатерины такие же, как у коллег-мужчин — она ведет профилактическую работу с «учетниками», успокаивает дебоширов и, конечно же, раскрывает преступления.
Сама Екатерина не считает свою работу основным занятием и главным приоритетом своей жизни называет домашний очаг. Семья Куленковых — многодетная: Екатерина, её муж Виталий и пятеро детей: Виктория, Егор, Богдан, Софья и Полина.
Старшие дети Виктория и Егор уже взрослые и живут отдельно от родителей. Младшие — 14-летний Богдан, 10-летняя Софья и 7-летняя Полина — школьники. Они, по словам Екатерины, хорошо учатся и проявляют себя в творческих и спортивных занятиях. Богдан занимается спортом, отдавая предпочтение баскетболу и волейболу. Софья занимается на художественном отделении школы искусств. Девочка принимает активное участие в творческих конкурсах, проводимых в отделе полиции. Ее работы занимают призовые места. Младшая Полина — первоклассница, а также воспитанница хореографического отделения школы искусств и участница танцевального ансамбля «Карнавал».
Члены большой и дружной семьи по возможности стараются больше времени проводить друг с другом. Летом все вместе трудятся в саду. На приусадебном участке семьи Куленковых помимо декоративных растений растут яблони, виноград, сливы. Из выращенного своими руками перца и баклажанов делают заготовки на зиму. Прошлым летом все вместе радовались урожаю персикового дерева.
Сержант Лышаевская: с детства мне хотелось помогать людям
Во Владивостоке тоже есть женщины в погонах. Алина Лышаевская — сержант полиции, несет службу в полку ППСП.
В полиции девушка работает с 2017 года, а в органы внутренних дел устроилась сразу, как только ей исполнилось 18 лет, после получения среднего профессионального образования. Это первая работа Алины.
«С детства мне хотелось помогать людям, быть полезной обществу, ещё в раннем возрасте я мечтала стать сотрудником полиции. Также я очень любила смотреть фильмы и сериалы про полицейских и хотела ощутить эту „романтику“ на себе, о чем ни капли не пожалела. Я не знала, в какую службу пойти работать, но мне очень повезло оказаться в патрульно — постовой службе полиции, работа здесь — хорошая школа жизни. На мой выбор значительно повлияла возможность получения бесплатного высшего юридического образования в ДВЮИ МВД РФ, где сейчас я обучаюсь уже на 3 курсе», — поделилась девушка.
В своей рабочей среде она выделяет большое количество плюсов, которые превышают все видимые недостатки. Сержант Лышаевская отмечает, что очень сильно волновалась из-за того, что коллектив на службе практически полностью состоит из мужчин, однако сейчас, спустя годы, она говорит, что именно такой состав позволил ей развить много полезных качеств, получить уникальные знания и бесценный опыт. Девушка также подчеркивает, что работа стала её любимым делом, и она ходит на службу с большим удовольствием.
Андрей ГОЛУБЬ.