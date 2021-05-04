Первый победитель конкурса «Узнай свою школу» получил приз

Первый победитель конкурса «Узнай свою школу» получил приз
Первый победитель конкурса «Узнай свою школу» получил приз
Сегодня, 16:11ОбществоФото: Золотой рог
Призёр конкурса «Узнай свою школу», объявленного в номере «ЗР» от 13 апреля, получил свою награду! Самый первый верный ответ в тот же день прислала по электронной почте Ольга Астахова — героиня одного из недавних материалов нашей газеты.

Она правильно назвала номер школы, о которой шла речь в фоторепортаже, — конечно, это школа № 6.

Сама победительница конкурса работает в другом учебном заведении Владивостока, она учитель начальных классов школы № 63. Газета с конкурсом попалась ей неслучайно — Ольга Валерьевна хотела прочитать собственное интервью, взятое корреспондентом на городском финале конкурса «Учитель года».

«Раньше я никогда не участвовала в газетных конкурсах, как-то не верилось, что могу выиграть. А тут подумала — попробую! Звонить не стала, написала письмо. И вот — такая удача! Счастливый случай, не иначе. Очень рада, что мне достались билеты на премьеру „Собаки на сене“ — к тому времени я успею поучаствовать ещё и в краевом финале „Учителя года“, и детишек выпустить на каникулы», — рассказала победительница.

Ольга Астахова постоянно стремится развивать своё профессиональное мастерство и применять в педагогической деятельности передовые методы. В 2018 году она стажировалась в школах Москвы по программе «Взаимообучение городов». В 2019 году написала магистерскую диссертацию и защитила собственную тьюторскую практику на федеральном уровне. Сейчас педагог активно готовится к финалу краевого конкурса «Учитель года», который назначен на середину мая.

Следующий конкурс «Узнай свою школу» будет объявлен в номере газеты, который выйдет 11 мая. Угадывайте и выигрывайте призы от театра Горького и газеты «Золотой Рог»!

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образованиешкола
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