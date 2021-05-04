С открытым сердцем

Второй адрес в поездке Игоря Шауфлера – стандартная пятиэтажка в Артёме. Здесь на 4-ом этаже живет инвалид-колясочник Максим Лесин. В 2008 году молодой человек попал в аварию и оказался в инвалидном кресле. Однако сдаваться Максим не стал. Еще тогда молодой человек обратился к Игорю Шауфлеру с просьбой о помощи – помочь собрать деньги на лечение в Китае. Для Максима приобрели ортезы, а медики из КНР научили ими пользоваться. Сейчас молодой человек может не только передвигаться без посторонней помощи, но и активно занимается спортом. Как отметил Игорь Шауфлер, помощь и поддержка вообще важны для россиян. Неравнодушие – это, практически, основа государства.