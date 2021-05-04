Во Владивостоке отремонтируют 45 дворов в 2021 году в рамках программы благоустройства

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов» в приморской столице начался ремонт дворов. В данный момент, работы ведутся по пятнадцати адресам, сообщили в мэрии Владивостока.

Так, 14 дворов будут заасфальтированы, а в одном устанавливают новую детскую площадку. Асфальт укладывают на улице Иртышской, 42, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 159-б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других. На ул. Шошина, 17а демонтируют устаревшие конструкции с детской площадки. Все работы ведутся под пристальным контролем специалистов управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока, а также общественных наблюдателей. Всего в 2021 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» преобразятся 45 дворов, 33 из которых — получат заасфальтированные придомовые дороги, в 8 дворах установят детские площадки, еще в четырех — спортивные. Важно, что дизайн-проекты будущего благоустройства жители домов разработали сами, совместно со своими управляющими компаниями. В связи с пандемией COVID-19 и большим количеством заявок, поступивших в администрацию Владивостока в прошлом году, было решено не принимать новые заявки. Перечень адресов для ремонта был сформирован из числа заявок, поступивших в январе 2020 года. Также специалисты управления содержания жилого фонда сообщают, что программа продолжит свою работу и в 2022 году — прием заявок на следующий год планируют начать уже в мае. Стоит отметить, что программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать во Владивостоке 547 дворовых территорий — возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter