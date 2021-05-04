Впервые в истории Приморья

Так, согласно подписанному документу, с мая 2021 года месячная заработная плата в Приморье не может быть ниже 12 792 рублей. Кроме того, работники могут рассчитывать на компенсационные выплаты.
Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что подобная официальная договоренность — первая за всю историю региона.
«Этот важный шаг будет способствовать развитию социального партнерства и защите трудовых прав работников в Приморском крае», — заявил глава Приморья.
Отметим, что о заключении соглашения стало известно еще первого мая во время поздравления приморцев с Днем международной солидарности трудящихся Олегом Кожемяко.