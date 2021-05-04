Впервые в истории Приморья

Впервые в истории Приморья
Впервые в истории Приморья
Сегодня, 18:34ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Правительство Приморского края, предприниматели, а также представители федерации профсоюзов заключили соглашение об установке минимального размера зарплаты в регионе.

Так, согласно подписанному документу, с мая 2021 года месячная заработная плата в Приморье не может быть ниже 12 792 рублей. Кроме того, работники могут рассчитывать на компенсационные выплаты.

Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что подобная официальная договоренность — первая за всю историю региона.

«Этот важный шаг будет способствовать развитию социального партнерства и защите трудовых прав работников в Приморском крае», — заявил глава Приморья.

Отметим, что о заключении соглашения стало известно еще первого мая во время поздравления приморцев с Днем международной солидарности трудящихся Олегом Кожемяко.

Сюжеты:
Приморье
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