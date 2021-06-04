«Буду лично проверять»: Константин Шестаков отдал особое распоряжение

«Буду лично проверять»: Константин Шестаков отдал особое распоряжение
«Буду лично проверять»: Константин Шестаков отдал особое распоряжение
Сегодня, 14:05ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
В администрации Владивостока 3 июня обсудили вопросы антитеррористической безопасности школ и детских садов города. И.о. градоначальника Константин Шестаков выслушал отчеты специалистов и отдал новые распоряжения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В тех школах, где уже есть рамки металлоискателей, необходимо, чтобы они работали эффективно, а не стояли для виду, — распорядился и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков.

Кроме того, Шестаков акцентировал, что металлоискателями нужно обеспечить все школы Владивостока в максимально сжатые сроки. Проверять работу устройств и. о. градоначальника пообещал лично.

На заседании присутствовали представители городской Думы, правоохранительных органов, МЧС, профильные специалисты и главы образовательных учреждений.

По данным специалистов, в настоящее время безопасность каждой школы и в каждого детского сада города обеспечивают лицензированные охранники. Также сообщили, что ограждения территорий есть в 73 школах Владивостока, ещё в пяти ограждения будут установлены в 2021 году.

Отдельно Константин Шестаков рассказал, что для охранников детских садов и школ разработают единые инструкции. Это, по его словам, повысит эффективность требований безопасности.

«Важно, чтобы каждый охранник с полной ответственностью выполнял свою работу. В первую очередь именно от их работы зависит безопасность наших детей», — резюмировал Константин Шестаков.

За вопросы безопасности детских садов и школ в России снова взялись в усиленном режиме после трагедии 11 мая в Казани. В тот день 19-летний парень пришел в свою бывшую школу с огнестрельным оружием. Погибли девять человек.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокшколабезопасность
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