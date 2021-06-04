«Буду лично проверять»: Константин Шестаков отдал особое распоряжение

В тех школах, где уже есть рамки металлоискателей, необходимо, чтобы они работали эффективно, а не стояли для виду, — распорядился и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков.
Кроме того, Шестаков акцентировал, что металлоискателями нужно обеспечить все школы Владивостока в максимально сжатые сроки. Проверять работу устройств и. о. градоначальника пообещал лично.
На заседании присутствовали представители городской Думы, правоохранительных органов, МЧС, профильные специалисты и главы образовательных учреждений.
По данным специалистов, в настоящее время безопасность каждой школы и в каждого детского сада города обеспечивают лицензированные охранники. Также сообщили, что ограждения территорий есть в 73 школах Владивостока, ещё в пяти ограждения будут установлены в 2021 году.
Отдельно Константин Шестаков рассказал, что для охранников детских садов и школ разработают единые инструкции. Это, по его словам, повысит эффективность требований безопасности.
«Важно, чтобы каждый охранник с полной ответственностью выполнял свою работу. В первую очередь именно от их работы зависит безопасность наших детей», — резюмировал Константин Шестаков.
За вопросы безопасности детских садов и школ в России снова взялись в усиленном режиме после трагедии 11 мая в Казани. В тот день 19-летний парень пришел в свою бывшую школу с огнестрельным оружием. Погибли девять человек.