Увеличились выплаты по карте «Приморец»

До 700 рублей в Приморье увеличили размер ежемесячной выплаты, которую краевые льготники старше 70 лет и «дети войны» могут потратить на проезд по карте «Приморец». Всего на компенсацию стоимости проезда представителям льготных категорий в этом году предусмотрели более 123 миллионов рублей.

В приморском министерстве труда и социальной политики сообщили, что раньше для всех категорий льготников выплата на проезд по карте «Приморец» не превышала 300 рублей. Теперь для жителей края старше 70 лет, имеющих льготы, а также для «детей войны» сумма расходов увеличена. При этом, для граждан с федеральными льготами размер выплаты останется прежним. «Повышение размера выплаты для этой категории льготников связано с тем, что сейчас возможность оплачивать проезд картой „Приморец“ появилась не только в городском, но и в пригородном железнодорожном транспорте. Жители края, имеющие федеральные льготы, и ранее имели право бесплатных поездок в пригородном железнодорожном транспорте без ограничения по их количеству», — рассказали в ведомстве. Механизм начисления выплаты остался прежним. Первые два месяца после оформления на карту ежемесячно будет поступать по 700 рублей для краевых льготников и «детей войны» и по 300 рублей — для граждан, имеющих федеральные льготы. С третьего месяца карта будет пополняться на сумму фактических расходов на проезд, понесенных два месяца назад, но не более 700 или 300 рублей. «Тем краевым льготникам, которые уже пользуются картой „Приморец“, в июне и июле к сумме понесенных расходов на проезд два месяца назад будет начислено дополнительно по 400 рублей», — отметили специалисты. По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, денежная выплата на проезд пожилым гражданам соответствует задачам национального проекта «Демография». «Транспортная доступность для пенсионеров — один из факторов, который позволяет продлить период активного долголетия. Это возможность чаще общаться, посещать праздники, заниматься спортом и творчеством», — рассказала министр. Стоит отметить, что в данный момент транспортная карта «Приморец» действует в общественном транспорте Владивостока, Артема, Большого Камня, Уссурийска, Фокино, Находки, Арсеньева. Меру поддержки можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края.

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