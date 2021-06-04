В Приморье построят современный полигон по утилизации отходов

«Это масштабный инвестиционный проект. Сейчас идут проектирование и изыскательские работы на месте будущего объекта. Самое главное, что это будет не просто полигон для утилизации отходов, а сортировочный комплекс, с извлечением максимального числа полезных фракций. Захораниваться будут так называемые хвосты, причем делаться это будет методом компостирования, то есть без вреда для почвы. Также это предотвратит запах, исключит скопление на территории птиц и мелких грызунов», — рассказала Пархоменко.