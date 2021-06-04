В Приморье построят современный полигон по утилизации отходов

В Приморье построят современный полигон по утилизации отходов
В Приморье построят современный полигон по утилизации отходов
Сегодня, 16:31ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Инвесторы рассматривают возможность постройки современного мусоросортировочного полигона по утилизации отходов в Надеждинском районе Приморья. Комплекс должен принять весь объём ТКО из Владивостока, Артёма и Вольно-Надеждинского.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко заявила, что новый полигон должен стать альтернативой существующему на Холмистой, мощности которого практически исчерпаны.

«Это масштабный инвестиционный проект. Сейчас идут проектирование и изыскательские работы на месте будущего объекта. Самое главное, что это будет не просто полигон для утилизации отходов, а сортировочный комплекс, с извлечением максимального числа полезных фракций. Захораниваться будут так называемые хвосты, причем делаться это будет методом компостирования, то есть без вреда для почвы. Также это предотвратит запах, исключит скопление на территории птиц и мелких грызунов», — рассказала Пархоменко.

Она отметила, что полигон будет расположен на земельном участке в районе поселка Городечный Надеждинского района на удалении от населенного пункта. По словам специалистов, технология производства работ исключает возможность возгорания отходов, как это было на Холмистой.

Для строительства этого комплекса планируется заключить концессионное соглашение с компанией-инвестором. Также, рассматривается возможность размещения подобных комплексов еще в нескольких районах Приморья.

Сюжеты:
Приморский край
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