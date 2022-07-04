День рождения Владивостока ярко отметили с "Фабрикой мороженого"

Столица Дальнего Востока широко отметила своё 162-летие. Центром праздника стал главная площадь города — в минувшую субботу, 2 июля здесь прошли концерты, показ мод, выставки и арт-площадки. Работал и детский уголок, где ребята осваивали игру в твистер, танцевали, а также дегустировали вкусное мороженое.

Волонтеры «Владивостокской Фабрики Мороженого» с удовольствием встречали на своих интерактивных площадках маленьких горожан. Они и помогали разобраться со сложными правилами игры в твистер, а также сделать красивую фотографию на фоне яркого баннера с мороженым. Фото: "Владивостокская фабрика мороженого" Самыми преданными болельщиками в твистере были родители. Они громче всех подсказывали правила и помогали разобраться какую руку на кружок какого цвета надо поставить. А вот малыши, которые из-за своей природной юркости и активности хотели крутить стрелочку твистера, а не прыгать по разноцветным круглешкам. Чтобы это получилось, ребята просили волонтеров взять их на ручки и поднять к стрелочке. Фото: "Владивостокская фабрика мороженого" Рядом с полем твистера волонтеры «Владивостокской Фабрики Мороженого» развлекали детвору танцами. Волонтеры-танцоры показывали детям движения, а маленькие жители Владивостока радостно прыгали и бегали под музыку. Погода был на редкость жаркой. И пока малыши играли, взрослые стояли в очереди за мороженым. Ведь солнце светило все ярче, день становился жарким и по-настоящему летним. У лотка «Владивостокской Фабрики Мороженого» выросла целая очередь из желающих охладиться. Когда мамы и папы получали десерт, их дети подбегали к ним и радостно начинали лизать пломбиры, вафельные стаканчики и фруктовый лед. Фото: "Владивостокская фабрика мороженого" Помимо яркой летней фотозоны и вкусного лакомства, «Владивостокская Фабрика Мороженого» предложила всем участникам праздника выиграть ящик мороженого. Для этого надо сделать самое крутое фото с мороженым, подписаться на «Фабрику мороженого» в социальных сетях, выложить фото на фотозоне, в публикациях отметить @vlad_icecream (Инстаграм, запрещённый в Российской Федерации, 12+) или fabrika_morozhenogo. Фото: "Владивостокская фабрика мороженого" Напомним, что «Владивостокская Фабрика Мороженого» в течение многих лет занимается производством любимого потребителями холодного десерта. В ее ассортименте — более 90 вкусов любимого жителями всего Дальнего Востока лакомства. Классический пломбир, летние фруктовые льды, полюбившиеся новинки: «Бабл Гам» со спирулиной, тропическое манго, замешанное на приморском молоке. А также — уникальная линейка, которая позволит отправиться в путешествие по известным мировым столицам, каждая со своим вкусом: соленая карамель «Каира», ванильный «Париж», лучшие сорта шоколада «Праги». Теперь стать экспертом вкусов «Владивостокской Фабрики Мороженого» может каждый! Фото: "Владивостокская фабрика мороженого"

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