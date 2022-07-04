В Приморье предсказания автоэкспертов проверили статистикой краевой полиции

В Приморье по данным краевого УМВД РФ, с января по май 2022 года в угоне числились 62 автомобиля. За тот же период 2021 года — 87.

Таким образом, не оправдались прогнозы ряда автоэкспертов, ожидающих рост угонов автомобилей из-за подорожания запчастей. Интересно, что в этом году в апреле–мае резко снизилось число угонов — 6 и 8 преступлений. До этого регистрировалось от 10 до 19 угонов ТС. В 2021 году с января по май автовладельцы подавали от 11 до 24 заявлений в месяц. Злоумышленники чаще всего зарятся на праворульные авто японских концернов. Что совсем не удивительно: по данным работающих в крае страховщиков, таковых около 95 процентов в крае. Подавляющее количество автомобилей крадут с придомовых территорий. В ГИБДД отметили, что наиболее эффективной противоугонной мерой является наличие сигнализации с обратной связью, а также механическая блокировка ДВС (двигателя внутреннего сгорания) и КПП (коробки переключения передач).

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