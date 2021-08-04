Амурская область утопает из-за неконтролируемых сбросов воды с Бурейской и Зейской ГЭС

В Амурской области до 9 августа будут идти проливные дожди. Они уже вызвали подтопление низинных районов края и переполнение водохранилищ Бурейской и Зейской ГЭС. Предприятия уже начали сбрасывать воду и ухудшать паводковую обстановку в регионе.

Сейчас в в режиме повышенной готовности находятся подразделения противопожарной службы. Также в резерве на территории данных районов находится три группы оперативного реагирования от ППС — 15 человек, три единицы техники. Кроме этого, приведены в 30-минутную готовность пять поисково-спасательных групп области в составе 25 человек, пять единиц техники и пять плавсредств. Отметим, что паводковая ситуация будет только усложняться, так как дожди различной интенсивности будут идти до следующего понедельника. Жители Малиновки, Новоспасска, Иннокентьевки и Касаткино бьют тревогу. Ситуация со сбросом воды уже который год портит жизнь людям и лишает их крова, документов, урожая и скота. «Если вы видите переполнение водохранилища и планируете сброс, почему бы не предупредить тех, кто ниже по течению? Не вывести людей из зоны затопления заранее, не дожидаясь момента, когда к домам можно подплыть только на лодке. Почему не укрепить инфраструктуру в местах возможных размывов? Не выставить наблюдателей. У РЖД, например, для этого есть обходчики пути. Именно они вовремя обнаружили недавний подмыв опоры моста на Транссибе», - жалуются жители Касаткино, стоя по колено в воде. Как отмечают гидрологи, 6-9 августа в районе Иннокентьевки ожидается уровень категории опасного явления. На Зее в течение недели отметок неблагоприятного явления достигнут уровни на участке Мазаново – Малая Сазанка. Ниже по течению в устьевой части реки в районе Белогорья и Благовещенска 5-7 августа ожидается уровень категории опасного явления.

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