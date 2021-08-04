— Зарплата школьника по программе ЦЗН складывается из зарплаты работодателя и доплаты от биржи труда за фактически отработанное время, — пояснили специалисты. — Продолжительность рабочего времени для учащихся не может превышать в период каникул: 5 часов в день и 24 часа в неделю — для 14-16 летних; 7 часов в день и 36 часов в неделю — для 16-18-летних; в течение учебного года: 2,5 часа в день и 12 часов в неделю — для 14-16 летних; 3,5 часа в день и 18 часов в неделю — для 16-18-летних.