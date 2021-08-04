А вот у тех ребят, кому уже исполнилось 14, есть выбор: отдыхать летом или трудиться. Работать, в самом прямом смысле слова, и получать за это денежку. Свою собственную, пусть и небольшую, но личную, кровную, можно сказать.
Еще в начале весны в центре занятости населения начинают поиск потенциальных работодателей, которые могут на лето предоставить подросткам варианты трудоустройства. Не все предприятия и организации идут навстречу, но, к примеру, крупные сети фастфуда, компании по доставке еды, большие предприятия — такие, как «Звезда», например, предлагают свои варианты. Конечно, на квалифицированную работу никто школьников не возьмет, но простая работа — курьер, уборщик — 14-16-летним вполне под силу.
— Работу на лето через центр занятости населения могут найти школьники в возрасте от 14 до 18 лет, — прокомментировали в ЦЗН. – Работать в более младшем возрасте запрещает Трудовой кодекс РФ. Чаще всего школьникам на лето доступны следующие виды работ: к доставка товаров и документов; помощь в обеспечении делопроизводства компании; подсобные работы; благоустройство территории; уборка служебных и производственных помещений.
Запрещается привлекать несовершеннолетних к вредным или опасным работам, переноске тяжестей, торговле спиртным или табачными изделиями, к подземным работам.
Закон в этом смысле очень строг, к тому же несовершеннолетние могут работать не более четырех часов в день, поэтому многие работодатели просто не хотят заморачиваться. Однако предоставить рабочие места для трудоустройства детей на лето — это социальная ответственность бизнеса и продвинутые, осознающие важность социальных программ бизнесмены это понимают.
Как школьнику устроиться на работу?
— Для оформления на временную оплачиваемую работу нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства и получить информацию о том, какие рабочие места есть для школьников; выбрать подходящую вакансию и посетить работодателя; получить согласие родителей на летнюю подработку (форму предоставят в ЦЗН); подать документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, согласие законного представителя, трудовую книжку (при наличии), справку из школы о каникулярном периоде; подписать трудовой договор с работодателем и службой занятости. И приступить к работе. Все просто, — ответили в ЦЗН.
Трудовой договор будет временным, только в пределах каникулярного периода. Если школьник ранее не был трудоустроен, работодатель заведет на него трудовую книжку. С 2021 года тем, кто устраивается на работу впервые, трудовая книжка оформляется только в электронном виде.
Работать можно устроиться на месяц, а можно и на все лето. Между прочим, впереди август, а значит, еще есть возможность слегка заработать и проверить себя — получится ли честно каждый день вставать, честно выполнять требуемое, не прятаться за «яжеребенок»…
Во Владивостокской гимназии № 1 трудятся летом ремонтные бригады из учеников гимназии — практика эта постоянная и привычная.
— Да, у нас каждое лето работают ученические рембригады. 10 дней в месяц, три бригады по пять человек, — говорит Татьяна Фентисова, заведующая хозяйством гимназии № 1. — Вот как раз вчера, 2 августа, начала работу уже третья рембригада за лето. Эх, квоту нам в этом году дали маленькую — всего пять человек в месяц. А желающих куда больше!
Мы еще во время учебного года давали объявление в школе, что летом будет рембригада, ученики 8-10-х классов могут поработать.
В основном мальчики, хотя и девочки изъявляли желание. Желающих было много, мне даже пришлось сделать резервный список, остались недовольные — кто не попал.
Чем занимаются рембригады? Уборкой, траву выпалывают на клумбах у гимназии, в библиотеке работают, много чего делают… Жаль, что по новым правилам запрещены работы у детей, связанные с краской, ведь сейчас есть безопасные краски, нетоксичные. Тогда они могли бы и больше помочь.
Но в целом я очень довольна. Ребята работают активно, не сидят без дела, помогают по-настоящему. Все четыре часа — с 9 до 13 — находится для них работа.
Сколько заплатят школьнику за работу на каникулах от центра занятости населения?
— Зарплата школьника по программе ЦЗН складывается из зарплаты работодателя и доплаты от биржи труда за фактически отработанное время, — пояснили специалисты. — Продолжительность рабочего времени для учащихся не может превышать в период каникул: 5 часов в день и 24 часа в неделю — для 14-16 летних; 7 часов в день и 36 часов в неделю — для 16-18-летних; в течение учебного года: 2,5 часа в день и 12 часов в неделю — для 14-16 летних; 3,5 часа в день и 18 часов в неделю — для 16-18-летних.
По месту трудоустройства рассчитают фактически отработанные часы и зарплату, исходя из ставки. После оплаты ЦЗН тоже перечислит доплату. В целом заработная плата не может быть ниже МРОТ в регионе (19188 рублей в Приморском крае — в районах, не приравненных к Крайнему Северу).
— Мы постоянно приглашаем летом подростков на работу, — говорит Денис Шелудько, начальник отдела физической культуры, технических и водных видов спорта ВДЦ «Океан». — Сейчас у нас работает четыре человека, одна девочка и трое мальчиков. Мы набирали подростков через центр занятости, и на самом деле попасть на работу хотели многие, но у нас всего четыре места… Отмечу, что на работу в «Океан» желали попасть ребята не только те, что живут на Емаре, но и из пригорода.
По его словам, школьники чистят пляж от мусора, который море отдает человеку обратно. Они подметают территорию. Всего дети трудятся четыре часа в день.
— Мы стараемся так организовать их рабочее время, чтобы у них была возможность и поработать плодотворно, и отдохнуть, искупаться, например… Кстати, часто наши сотрудники, дети, которые приходят на пляж, благодарят ребят за чистоту. И видно, что им очень приятно.
Мы очень довольны тем, как ребята относятся к своей работе. Они не филонят, все делают по-честному. Молодцы, учатся работать и приучаются разумно относиться к деньгам. Мы даже обсуждали, на что они потратят заработанное.
Замечу, что некоторые ребята у нас работают не первый год. Есть даже те, кто уже окончил школу, поступает в вуз, и все равно на лето устроились к нам, потому что нравится.
В будущем году обязательно будем брать подростков на трудоустройство, уверен, что будут среди них и те, кто работал в этом году, — подытожил Денис Шелудько
МАРИЯ ЦИРЛИНА