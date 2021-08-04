Новый замглавы Владивостока официально приступил к работе

О переводе было известно еще в мае. Исполняющий, на тот момент, обязанности главы Владивостока Константин Шестаков сообщил тогда, что вместе с ним на работу в администрацию города перейдут и.о. министра имущественных отношений Алексей Ляйфер и замминистра экономики Сергей Дмитриенко.