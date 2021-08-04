Новый замглавы Владивостока официально приступил к работе

Новый замглавы Владивостока официально приступил к работе
Новый замглавы Владивостока официально приступил к работе
Сегодня, 13:11ОбществоФото: vlc.ruСергею Михайловичу Дмитриенко 42 года
С 3 августа бывший Сергей Дмитриенко назначен первым заместителем главы администрации Владивостока. До этого он трудился заместителем краевого министра экономики.

Дмитриенко будет контролировать муниципальные закупки, вопросы экономики и финансов.

О переводе было известно еще в мае. Исполняющий, на тот момент, обязанности главы Владивостока Константин Шестаков сообщил тогда, что вместе с ним на работу в администрацию города перейдут и.о. министра имущественных отношений Алексей Ляйфер и замминистра экономики Сергей Дмитриенко.

Ранее Дмитриенко трудился в Амурской области. Имеет 2 высших образования по специальностям «мировая экономика, экономист» и «юриспруденция, юрист».

Сюжеты:
Приморье
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