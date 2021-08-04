От кружка до сферы интересов

Подмечая у чад тягу к новым знаниям или заинтересованность в креативной деятельности, каждый внимательный родитель старается направить эту энергию в нужное русло — и тут на помощь приходят учреждения дополнительного образования.
В студиях, кружках, секциях, школах искусств дети находят как минимум занятие по душе и новых друзей, а как максимум — будущую профессию.
«Золотой Рог» подготовил краткий обзор многообразия доступного дополнительного образования в столице Приморья.
Петь и танцевать
В городском Дворце детского творчества, знакомом каждому жителю Владивостока, школьники могут найти любой кружок по душе. Особо широкий выбор секций представлен в художественно-эстетическом направлении. В него входит хоровая студия, музыкальный театр, объединение гитаристов, хореографический, танцевальный ансамбли и другие кружки. Художественно-эстетический отдел работает 6 дней в неделю с 8 до 20 часов. Погружаясь в творческую атмосферу, подопечные учатся у высококвалифицированных педагогов.
— Самая популярная секция на направлении — это музыкальный театр «Овация», где дети ставят музыкальные спектакли, поют, танцуют и сами создают костюмы. Мы заметили также большой спрос на участие в «Камертоне» — детской хоровой студии и танцевальных коллективах», — рассказывает руководитель отдела Ирина Зрютина.
Кроме того, во Дворце детского творчества школьники учатся играть на гитаре, фортепиано и развивают вокальные способности. Участие в кружках бесплатно для всех школьников от 7 до 17 лет и не требует особой подготовки. Однако музыкальный слух для вокалистов и музыкантов всё же необходим.
В последнюю декаду августа руководство дворца творчества планирует устроить день открытых дверей, где школьники и их родители смогут получить ответы на все вопросы, связанные с записью в кружки, театры и студии. Информация о датах набора появится на официальном сайте в ближайшее время.
Для мастеров слова
С каждым годом все больше приморских абитуриентов выбирает для себя профессию журналиста. В ДВФУ, где журфак издавна пользовался особой популярностью, от поступающих школьников традиционно ожидают хотя бы минимального подтверждения умения работать со словом, а это означает наличие публикаций в СМИ. Накопить такое портфолио учащимся помогают в детско-юношеском центре имени Баневура. В кружке журналистики «Хрустальный апельсин» молодой специалист обучает подопечных от 9 до 18 лет грамотно выстраивать свою речь, писать статьи, снимать и монтировать видео и участвовать со своими материалами в конкурсах. В которых, кстати, не редко побеждают воспитанники «Хрустального апельсина».
По наблюдениям директора учреждения Ольги Митрофановой, в ходе обучения в кружке дети получают не только профессиональные компетенции журналиста, но и повышают успеваемость в школе по таким предметам, как русский язык и история, улучшают навыки коммуникабельности, написания сочинений и эссе.
Набор в журналистский кружок проходит ежегодно в августе–сентябре, однако школьникам не отказывают в поступлении и в течение учебного года. В среднем в группу набирают по 10-15 человек.
Для тех, кто пока не готов писать сам, но живо интересуется произведениями словесного искусства, работает литературный кружок в центре дополнительного образования детей «Эврика» на улице Вязовой. К обучению приглашаются учащиеся от 12 до 15 лет. Преподаватели на базовом уровне знакомят школьников с книгами, которые ребята не прочитают, так как они выходят за рамки школьной программы. Также здесь подростки учатся анализировать произведения литературы и формировать личное отношение к ситуациям, описанным в книгах.
«Железо» и софт
Еще одним новомодным видом дополнительного образования для подростков стали технические направления — в особенности робототехника. Создавать роботов, а также обучаться конструированию, веб-дизайну, игровому программированию и многому другому школьники могут в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центринформ» в районе улицы Магнитогорской.
Изучая веб-дизайн, подростки знакомятся с основными принципами графики в сети, основами проектирования, создания и размещения в сети веб-сайта. Заканчивая курс обучения, ребята уже умеют создавать страницы в интернете, включающие динамические и визуальные эффекты, и даже мастерить интерактивные сайты.
Особо усидчивые и увлечённые подростки смогут попробовать себя в кружках компьютерной графики и игрового программирования. Педагоги помогают ребятам реализовать самые смелые идеи в творческих проектах, углубляют их представление о 3D графике, учат создавать интерактивные и анимированные истории, модели, игры — словом, воплощать фантазию в жизнь.
Что касается востребованного направления робототехники, то здесь важно иметь и развивать инженерное мышление, навыки технического конструирования и программирования. За время обучения школьникам предстоит освоить основные понятия механики, геометрии и электродинамики. Также им удастся поработать с роботами, понять основные принципы их построения и работы простейших механических схем.
Для желающих углубить свои знания информатики в «Центринформе» создали кружок «Галактика IT». Здесь подростки погружены в изучение информационных технологий и программ для обработки текстовой, графической и других видов информации, а также осваивают основы программирования в объектно-ориентированной среде. Эти занятия — для тех, кому мало уроков информатики в школе. К тому же решать творческие задачи в коллективе единомышленников куда интереснее. Старшеклассники учатся создавать алгоритмы и программы для решения задач, обрабатывать фотографии. Большинство кружков бесплатные и доступны для школьников от 6 до 18 лет.
По-английски и по-испански
Родительские наставления о необходимости изучения как минимум одного иностранного языка наверняка слышал каждый ребёнок. Некоторых и уговаривать не нужно — подростки понимают важность владения языками в современном мире и сами стремятся к дополнительным знаниям.
Но к тем, кому языки даются трудно, найдётся особый подход и метод мотивации — решением этой проблемы успешно занимаются многие учреждения доп. образования, в том числе упомянутый выше центр «Эврика». Специальная учебная программа «Акцент» интересна даже младшим школьникам. Начиная с 7 лет дети погружаются в культуру разных стран и могут выбрать себе язык по нраву: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский или корейский. В обучении английскому применяется модульный принцип, а прочим языкам здесь готовы учить 3 года.
Помимо «Эврики» языковые программы в рамках дополнительного образования предлагают многие учреждения и клубы в разных районах Владивостока. На Луговой это клуб «Эллада», в центре — клуб «Юность» и ЦДТ Фрунзенского района.
Шахматы и айкидо
Разумеется, обзор был бы неполным без упоминания спортивных секций, среди которых во Владивостоке много бесплатных. Как правило, детские спортивные школы существуют при «взрослых» клубах и наглядно олицетворяют заботу состоявшихся спортсменов о здоровье и физическом развитии подрастающего поколения. Бесплатно в столице Приморья дети могут заниматься айкидо и другими восточными единоборствами, баскетболом, волейболом, теннисом, парусным спортом, греблей, борьбой и боксом, а также посещать шахматные кружки. Детские секции действуют в клубе ЦСКА, «Русич», «Богатырь», спортивной школе «Старт», СДЮСШ единоборств и других спортшколах.
В ЦДТ Фрунзенского района есть секция скалолазания — ребят учат начальной туристической подготовке, вязанию узлов, разведению костров, использованию туристического снаряжения — и всё это бесплатно.
Александр ДЕДОВ