От кружка до сферы интересов

Для желающих углубить свои знания информатики в «Центринформе» создали кружок «Галактика IT». Здесь подростки погружены в изучение информационных технологий и программ для обработки текстовой, графической и других видов информации, а также осваивают основы программирования в объектно-ориентированной среде. Эти занятия — для тех, кому мало уроков информатики в школе. К тому же решать творческие задачи в коллективе единомышленников куда интереснее. Старшеклассники учатся создавать алгоритмы и программы для решения задач, обрабатывать фотографии. Большинство кружков бесплатные и доступны для школьников от 6 до 18 лет.