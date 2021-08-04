Жители островных территорий Приморья получат по 5 тысяч рублей

Около 100 приморцев, проживающих на островных территориях получат по 5 тысяч рублей. Поручение отдал глава региона Олег Кожемяко по итогам одной из рабочих поездок. Эти деньги они смогут потратить на транспортировку автомобилей и негабаритных грузов.

«Выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке, по тем сведениям, которые уже имеются в органах соцзащиты», – уточнили в министерстве труда и социальной политики Приморского края. Эта новая мера соцподдержки поможет обеспечить равную транспортную доступность для граждан с низким достатком: получателей ежемесячного пособия на ребенка, региональной доплаты к пенсии. По имеющимся данным, на островах Путятина, Рейнеке и Попова живут около 100 граждан из этой категории. Более подробную информацию можно узнать по телефону Приморского центра соцподдержки 8-800-30-22-145. Кстати, родители приморских школьников смогут получить по 10 тысяч рублей, чтобы подготовить своих детей к 1 сентября. О выплатах на детей от 6 до 18 лет распорядился президент России Владимир Путин. Вопрос будет курировать ПФР. Приморцам даже не придется подавать дополнительные документы, так как заявка формируется в автоматическом режиме, с учетом данных прошлогодней выплаты.

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