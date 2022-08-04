Эксперты обсудили роль российского кино на форуме «ProДФО» в Якутске

Художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов рассказал о том, как получается компенсировать нехватку зарубежного кино в кинотеартах. По его словам, в Якутии в 2022 году выходят около двух десятков картин местного производства. Он отметил, что во втором квартале этого года, по данным кинопрокатчиков, якутское кино составило 40% от всего репертуара, передает ysia.ru.