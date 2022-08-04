Эксперты обсудили роль российского кино на форуме «ProДФО» в Якутске

Художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов рассказал о том, как получается компенсировать нехватку зарубежного кино в кинотеартах. По его словам, в Якутии в 2022 году выходят около двух десятков картин местного производства. Он отметил, что во втором квартале этого года, по данным кинопрокатчиков, якутское кино составило 40% от всего репертуара, передает ysia.ru.
«Якутское кино действительно выходит за пределы республики, оно перестает быть региональным», – отметил он.
Вице-премьер правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина подчеркнула, что региональные власти поддерживали и продолжат поддерживать якутских авторов кино. Она также отметила, что в этом году сборы фильма «Джулур: Мас-рестлинг» превысили сборы «Человека-паука».
Появляются новые авторы видеоконтента, которые хотят распространять свои работы на онлайн-платформах и в соцсетях. По мнению менеджера по работе с киноиндустрией соцсети “ВКонтакте” Виктории Борисенко, сейчас зритель готов отдавать деньги за подписку на качественный видеоконтент.
Директор креативного кластера «Квартал Труда» Алексей Леверьев рассказал, что в настоящий момент активно идет строительство новой площадки для свободного взаимодействия творческих людей. Она должна заработать ближе к концу этого года.
Руководитель галереи современного искусства «Ходынка» Екатерина Фоминых-Капица считает, что в качестве стартовой площадки для демонстрации работ молодых авторов могут стать галереи современного искусства.