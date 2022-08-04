На «PrоДФО» рассказали о роли СМИ в развитии креативной индустрии Приморья

На «PrоДФО» рассказали о роли СМИ в развитии креативной индустрии Приморья
На «PrоДФО» рассказали о роли СМИ в развитии креативной индустрии Приморья
Вчера, 23:26ОбществоФото: piqsels.com
Участвующие в форуме «PrоДФО» эксперты обсудили роль инфоподдержки в популяризации творческих индустрий на территории Приморья.

Глава Школы креативных индустрий Ростислав Азизов сообщил, что драйвером достижений в креативных индустриях могут стать работающие в регионах СМИ. Это могут быть личные истории и обмен полезным опытом, пишет vostokmedia.com.

Главред ЯСИА Андрей Никифоров заметил, что все регионы Дальнего Востока имеют собственную культурную идентичность. Якутия, например, транслирует её с помощью кино.

Руководитель проекта «Киберателье» Наталья Карпова, в свою очередь, отметила, что культурная идентичность вполне может проявляться через моду. По словам Карповой, её проект как раз помогает приморским дизайнерам транслировать свою идентичность. Каждый из представителей креативного сектора несет уникальную стилистику.

Исполнительный директор «ФедералПресс» Олег Орлов рассказал о помощи СМИ в популяризации социальных бизнес-проектов. Он сообщил, что по одному из IT-проектов в области импортозамещения готовится серия видеоинтервью и фильмов. Также Орлов подчеркнул важность взаимодействия не только со СМИ, но и с администрациями регионов.

Директор Центра новых образовательных программ НИТУ «МИСиС» Екатерина Беляева рассказала, что в сентябре в рамках совместного проекта с платформой «Россия — страна возможностей» и НИУ «ВШЭ» во Владивосток приедут московские студенты. Две недели они совместно с учащимися ДФУ будут знакомиться с местной культурой и «заниматься поиском локальной идентичности». Ребятам предстоит побывать в музеях, посетить другие достопримечательности.

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