На «PrоДФО» рассказали о роли СМИ в развитии креативной индустрии Приморья

Исполнительный директор «ФедералПресс» Олег Орлов рассказал о помощи СМИ в популяризации социальных бизнес-проектов. Он сообщил, что по одному из IT-проектов в области импортозамещения готовится серия видеоинтервью и фильмов. Также Орлов подчеркнул важность взаимодействия не только со СМИ, но и с администрациями регионов.