Почти 3 тысячи жителей Магаданской области решили взять «Дальневосточный гектар»

В Магадане продолжается реализация федеральной программы «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день уже более 3 тысяч жителей Магаданской области подали заявки на участие в программе.

Программа «Дальневосточный гектар» — это право каждого гражданина России на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке, пишет kolymaplus.ru. Согласно статистическим данным, собранным Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, участники программы «Дальневосточный гектар» строят жилые дома, создают фермы и запускают бизнес, который дает региону большие перспективы в плане развития сельского хозяйства, создания уникальных брендов Колымы. Наиболее ярким примером для колымчан является их земляк Денис Ермолин, основатель торговой сети «Джин», который, воспользовавшись правом на «Дальневосточный гектар», создал сельхозпредприятие. Сегодня общая площадь теплиц предприятия составляет 800 га. Тепличный комплекс расположен в 23 км от города. Средняя урожайность составляет три тонны огурцов и примерно полторы тонны помидоров. Кроме этого, в хозяйстве выращивается картофель. Свежие овощи в Магаданской области пользуются высоким спросом. Тем более что на Колыму их завозят из Краснодарского края, Приморья и КНР. Предприятие семьи Васильчуков тоже один из успешных примеров использования дальневосточной программы. Так, получив дальневосточный гектар в п. Сеймчане Среднеканского городского округа, Александр Васильчук наладил сбор и изготовление иван-чая. Позже в ассортименте выпускаемой продукции появились варенье и целебное кедровое масло. В среднем за короткое северное лето семейный подряд производит от 500 до 800 кг сырья. Сегодня предприятие изготавливает 9 видов гранулированного и 6 видов крупнолистового чая. В планах предпринимателя расширение ассортимента выпускаемой продукции и открытие кондитерской. Подобные примеры успешного предпринимательства воодушевляют на открытие собственного дела других жителей региона. Специалисты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики отмечают, что 38% получателей дальневосточных гектаров используют свои участки для индивидуального жилищного строительства, 29% — для сельскохозяйственной деятельности, 10% — для предпринимательства, 7% — для развития туризма, а 16% занимаются прочими видами деятельности. На данный момент заключено 1854 договора, 281 участок оформлен в собственность, 36 — в аренду, 407 человек отказались от ДВ-гектара и 301 после получения не обращались.

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