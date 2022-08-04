Представлена архитектура деловой программы ВЭФ-2022

Архитектура деловой программы VII Восточного экономического форума опубликована на официальном сайте ВЭФ. В этом году он пройдёт под девизом «На пути к многополярному миру».
Как отмечает председатель оргкомитета Восточного экономического форума дальневосточный полпред президента Юрий Трутнев, ВЭФ является одним из инструментов развития Дальнего Востока. Именно на предыдущих форумах были приняты ключевые решения для стимулирования экономики и социальной сферы макрорегиона: меры поддержки бизнеса, «дальневосточный гектар», «дальневосточная ипотека», благоустройство общественных территорий по программе «1000 дворов», реновация дальневосточных городов.
«Главная задача Восточного экономического форума – привлечение инвесторов и получение обратной связи от них. На каждом форуме проводится отраслевой анализ. Итоги ключевых сессий докладывают президенту страны. Как и ранее, в этом году мы будем обсуждать дополнительные меры, направленные на поддержку инвестпроектов и повышение качества жизни дальневосточников», – рассказал Юрий Трутнев.
Деловая программа Восточного экономического форума в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаём новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».
«Восточный экономический форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока. Кроме того, ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений. Это видно по программе этого года, охватывающей более тридцати различных тем – от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений», – подчёркивает советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.
В блоке «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники поделятся своими взглядами на будущее международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание уделят импортозамещению и его перспективам. В этом году также ожидаются бизнес-диалоги «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН», проведение заседания Российско-китайского делового совета и конференции по инвестициям и торговле в Арктике.
Тема «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» посвящена банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Отдельное внимание финансовые аналитики и экономические эксперты на ВЭФ-2022 намерены уделить первым итогам и перспективам «Дальневосточной концессии».
Блок «Создаём новое качество жизни для людей» объединит вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Участники сессий в рамках этого направления обсудят вопросы комплексного развития дальневосточных городов, строительного комплекса, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов Дальнего Востока и о том, как вернуть на книжные полки произведения российских авторов.
В рамках направления «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» предложено обсудить будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии… Кроме того, на сессиях этого блока рассмотрят вопросы развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестки.
Разговор о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, Севморпути, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность состоится в рамках тематического направления «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира». Особое место займёт дискуссия о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии.
Блок «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим» объединит талантливую молодёжь – студентов и даже школьников. Участники сессий в рамках этого направления обсудят будущее России, информационные войны и вопросы подготовки кадров для будущей экономики, а также поговорят о военно-патриотическом воспитании.
По традиции для участников и гостей Восточного экономического форума готовится насыщенная спортивная и культурная программа. В дни работы форума на набережной бухты Аякс на острове Русский будет развернётся уже привычная выставка «Улица Дальнего Востока», 11 павильонов которой знакомят с самобытными территориями Дальневосточного федерального округа.
Подробная информация об архитектуре деловой программы Восточного экономического форума-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru.
VII Восточный экономический форум пройдёт 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке. Организаторы отмечают, что все площадки форума будут работать с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности и требований Роспотребнадзора.
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