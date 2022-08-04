В Хабаровске обновляются пригородные электропоезда

В первый рейс обновленный пригородный электропоезд ЭП-3Д отправился с железнодорожного вокзала Хабаровска. На мероприятии присутствовал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Обновление электропоездов осуществляется в рамках договоренностей между губернатором и гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Это уже второй поезд подобного типа, который пополнил парк ДВЖД. Шесть вагонов подвижного состава оборудованы удобными трехместными сиденьями, системой видеонаблюдения, информационными табло, светодиодным освещением. Кроме того, имеется возможность перевозить маломобильных граждан, предусмотрены крепления для велосипедов. Также поезд оснащен системами обеззараживания воздуха, микроклимата, отличается повышенной тепло- и звукоизоляцией, пишет transsibinfo.com. Глава региона подчеркнул, что власти сотрудничают с РЖД и по вопросам улучшения качества услуг в поездах дальнего сообщения. Здесь речь идет о поставке скоростного поезда «Ласточка» и о повышении транспортной доступности для тех, кто живет в Комсомольске-на-Амуре, объяснил губернатор. Об этом сказал и начальник ДВЖД Евгений Вейде, который присутствовал на запуске электрички. По его словам, сотрудничество железнодорожников и региональных властей помогает пополнить парк пригородных и других видов поездов. Таким образом, улучшается транспортная связь между районами. На торжественном запуске ЭП-3Д его локомотивной бригаде вручили памятный маршрутный лист, а первому пассажиру – подарки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter